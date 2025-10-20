乃木坂46の40枚目となるシングルのタイトルが「ビリヤニ」に決定した。また、新アーティスト写真も公開されている。

「ビリヤニ」については昨日放送されたレギュラー番組『乃木坂工事中』内で選抜発表が行われ、新センターとして今年2月にお披露目となった6期生から鹿児島県出身・瀬戸口心月と秋田県出身・矢田萌華の2人がWセンターを務めることも明らかになった。

加えて、今作が最後のシングル参加となる3期生・久保史緒里をフィーチャーした“久保史緒里”特別仕様盤の発売も決定した。その他の詳細は後日随時発表となる。

■40thシングル「ビリヤニ」

2025年11月26日（水）発売

予約：http://nogizaka46.lnk.to/20251126_40thSingle_PKG ◆Blu-ray付き

初回仕様限定盤TYPE-A / SRCL-13460〜13461 / \2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-B / SRCL-13462〜13463 / \2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-C / SRCL-13464〜13465 / \2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-D / SRCL-13466〜13467 / \2,000（税込） ◆初回仕様限定盤・封入特典

応募特典シリアルナンバー封入

メンバー生写真1枚封入（各TYPE別38種より1枚ランダム封入） ◆通常盤 / CDのみ

通常盤 / SRCL-13468 / \1,200（税込）

■ライブ情報 ＜テレビ朝日ドリームフェスティバル2025＞

2025年11月1日〜3日 千葉県・幕張メッセ 国際展示場 4〜6ホール

※乃木坂46は11月1日に出演 ＜乃木坂46 6期生 「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」＞

2025年11⽉8⽇・9日・17日・18日・19日・21日・30日 東京都・THEATER_MILANO-Za ＜久保史緒里 卒業コンサート＞

2025年11月26日・27日 神奈川県・横浜アリーナ