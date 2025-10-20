乃木坂46、40thシングル「ビリヤニ」は6期生の瀬戸口心月＆矢田萌華がWセンターに
乃木坂46の40枚目となるシングルのタイトルが「ビリヤニ」に決定した。また、新アーティスト写真も公開されている。
「ビリヤニ」については昨日放送されたレギュラー番組『乃木坂工事中』内で選抜発表が行われ、新センターとして今年2月にお披露目となった6期生から鹿児島県出身・瀬戸口心月と秋田県出身・矢田萌華の2人がWセンターを務めることも明らかになった。
加えて、今作が最後のシングル参加となる3期生・久保史緒里をフィーチャーした“久保史緒里”特別仕様盤の発売も決定した。その他の詳細は後日随時発表となる。
■40thシングル「ビリヤニ」
2025年11月26日（水）発売
予約：http://nogizaka46.lnk.to/20251126_40thSingle_PKG
◆Blu-ray付き
初回仕様限定盤TYPE-A / SRCL-13460〜13461 / \2,000（税込）
初回仕様限定盤TYPE-B / SRCL-13462〜13463 / \2,000（税込）
初回仕様限定盤TYPE-C / SRCL-13464〜13465 / \2,000（税込）
初回仕様限定盤TYPE-D / SRCL-13466〜13467 / \2,000（税込）
◆初回仕様限定盤・封入特典
応募特典シリアルナンバー封入
メンバー生写真1枚封入（各TYPE別38種より1枚ランダム封入）
◆通常盤 / CDのみ
通常盤 / SRCL-13468 / \1,200（税込）
■ライブ情報
＜テレビ朝日ドリームフェスティバル2025＞
2025年11月1日〜3日 千葉県・幕張メッセ 国際展示場 4〜6ホール
※乃木坂46は11月1日に出演
＜乃木坂46 6期生 「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」＞
2025年11⽉8⽇・9日・17日・18日・19日・21日・30日 東京都・THEATER_MILANO-Za
＜久保史緒里 卒業コンサート＞
2025年11月26日・27日 神奈川県・横浜アリーナ
