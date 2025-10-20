乃木坂４６の５期生・岡本姫奈（２１）が２０日、公式ブログを更新。４０ｔｈシングル（１１月２６日発売）の選抜メンバーに選ばれた心境を明かした。

１９日深夜放送のテレビ東京系「乃木坂工事中」で選抜メンバーが発表され、今年２月に加入した６期生の瀬戸口心月（２０）と矢田萌華（１７）がＷセンターに抜てきされ、ともにシングル初センターとなる新しいフォーメーションとなった。

３列目のポジションで選ばれた岡本は、番組放送後、ブログを更新。「先程、発表がありました。４０枚目シングル 選抜メンバーとして選んで頂きました。２作連続で選抜メンバーとして選んで頂けて、嬉しい気持ちでいっぱいです。今は、ファンの皆さんに早く会いたいです。本当にありがとうございます」と感謝を伝えた。

選抜発表前にはファンの期待に応えたい気持ちもあり、今まで感じたことのないプレッシャーを感じたというが、それが「少し嬉しくなりました」と告白。「沢山の方に支えられて応援していただいているから。なんて贅沢で嬉しいプレッシャーなんだろうって。ここまで連れてきてくれて、応援してくれて本当にありがとう」とつづり、もっともっと皆さんと素敵な未来を見たいと思ってます」と決意した。

一方、そんな思いとは裏腹に「マイナスなことも少しだけ考えてしまいます」と吐露。「『私でいいのかなぁ』って弱音を吐いた時 いつも隣にいてくれる３人が沢山嬉しい言葉をくれました」と、一ノ瀬美空ら同期メンバーが優しく寄り添ってくれたという。

岡本は２０２３年３月３１日に体調不良で活動を休止すると発表し、同年１０月１１日に活動を再開している。この日のブログで、岡本は改めて「活動を復帰して２年が経ちました。ミーグリでは沢山の方に『戻ってきてくれてありがとう』と声をかけていただき、皆さんに『こちらこそ、私をもう一度アイドルにしてくれてありがとう』と伝えました」と振り返り、休養中にファンレターやブログのコメントで送られた「ファンの皆さんからの優しさ」に触れ「全てを塞ぎ込んでいた心を、少しずつ溶かしてくれて、私を待ってくれてる方が居てくれたから。応援してくださる方が居てくれるから。今こうして、アイドルになれています」とファンの支えでアイドル活動を続けられていると伝えた。

冠番組や出演する舞台、シングル選抜メンバーとしての活動について、「お仕事の両立も必ず成功させます。今度は私が皆さんの心を温かくする番です！ 沢山の方に乃木坂４６を そして、私のことを知っていただけるようなそんな期間にしたいです」と誓った。