アンミカ「怖がられてるんです」噂の真相を激白「ガールオアレディ シーズン2」予想外の結末にスタジオ騒然も
【モデルプレス＝2025/10/20】ABEMAオリジナルオリジナル恋愛リアリティーショー『ガールオアレディ シーズン2』の＃9（最終回）が、10月19日に放送。アンミカが、噂の真相を激白した。
本番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。世代の異なる女性たちが、結婚への「憧れ」と「現実」に正面から向き合い、それぞれの人生観や価値観が交差する恋の行方を追いかけた。MCには、前シーズンでもMCを務めたアンミカ、若槻千夏に加え、藤森慎吾（オリエンタルラジオ）、平祐奈が務めた。
最終話では、14日間の婚活の旅が完結。運命の告白タイムを前に、年収1億円の歯科医・ノリヤスと同棲していた経営者・モエミが、猛アプローチを続ける美容師・トシヒコのもとを訪れた。その様子を受けて、スタジオでは「まだ気持ちは残っているけどお別れをした経験は？」という話に。アンミカは「別れるときは徹底的に話し合うので、意外と（そういう経験は）なくって。筆を使って縦書きで書くんですよ。『こういうことがあってつらかったけど、別れを決断しました』って書くから怖がられてるんです」と明かす。これにMC陣一同が「えっ、巻物！？」と総ツッコミ。アンミカは「噂で“髪の毛で恐怖の決闘状を書いた”って広められているけど、髪の毛では書いてないのよ！」と笑いながら弁明し、スタジオは爆笑に包まれた。
続いて、平が「いいなと思う人が2人いたら、どっちも選ばない。迷うならやめようと思う」と持論を展開。若槻は「うわ、かっこいい！」と感心し、藤森も「人間ができた子だね」と称賛。一方で若槻が「結婚もしてないんだから、いったん両方いきますよね？」と問いかけると、藤森は「絶対に可能性は残しておこうって思っちゃう。確率の問題だからこれは。いろんなところ行ったほうが（確率が）上がるんだよね！」と腹黒いアドバイスを披露し、スタジオを沸かせた。
さらに、経営者・モエミが「昨日の夜、トシヒコが私の好きなところ100個をLINEで送ってきてくれて…」と衝撃の事実を明かし、スタジオは騒然に。藤森は「男性目線で言うと、あれはなかなかできないですね」とコメント。若槻も「100個って送れます？絶対ちょっと被るでしょ」と苦笑する。続けて、藤森は「毎週、妻とこの番組を見てるんですけど、こんなことされたら絶対言われるんですよ。『はい、やって。100個』って（笑）」「トシヒコ、余計なことするな！」と語り、笑いを誘った。
若槻が「今日から少しずつ書き始めたら？」と提案すると、藤森は「そっか、最終話の放送まで時差あるからね」と納得。平が「オンエア前に送っちゃいましょ！」と背中を押すと、藤森は「そうだね、これ見てやったと思われないほうがいいもんね。よし、100個頑張るぞ！」と宣言し、スタジオは再び爆笑となった。
番組の最後には、いよいよ“運命の告白タイム”の模様が明らかに。“ガール”と“レディ”それぞれが下した決断とは。（modelpress編集部）
