紗栄子、美腹筋にファン釘付け「スタイル最高」「格好いい」の声
【モデルプレス＝2025/10/20】タレントの紗栄子が10月19日、自身のInstagramを更新。ヘソ出しスタイルで美しい腹筋を披露し、反響が寄せられている。
【写真】紗栄子「スタイル最高」美腹筋際立つへそ出しコーデ
紗栄子は「エステに行って、ジムに行って、お買い物に行きました」と綴り、写真を投稿。丈の短いインナーの上にシャツを羽織り、デニムを穿いたカジュアルスタイルで、鍛え上げられた腹筋が際立つショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ格好いい」「素敵」「スタイル最高」「可愛い」といった声が上がっている（modelpress編集部）
