「今日好き」米澤りあ、ショーパンコーデでユニバ満喫「スタイル抜群」「可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/10/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが10月19日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ私服姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」出演美女「眼福」「スタイル抜群」ショーパンUSJコーデ
米澤は「こう見えて鬼ビビリだからこういう時は、そそくさと一番端を歩きます」とユニバーサル・スタジオ・ジャパンを楽しんでいるオフショットとプリクラ画像を投稿。ハローキティを模した帽子をかぶり、グレーのオフショルトップスと黒のショートパンツ、黒いロングブーツのコーディネートで美しいデコルテと脚が際立つショットとなっている。
この投稿には「可愛い」「スタイル抜群」「オフショットが眼福」「服真似したい」「ボブヘアー最高」などのコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は、黒木聖那と「夏休み編2024」にてカップル成立し、2025年6月12日に破局を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出演美女「眼福」「スタイル抜群」ショーパンUSJコーデ
◆米澤りあ、USJで美脚＆美デコルテ披露
米澤は「こう見えて鬼ビビリだからこういう時は、そそくさと一番端を歩きます」とユニバーサル・スタジオ・ジャパンを楽しんでいるオフショットとプリクラ画像を投稿。ハローキティを模した帽子をかぶり、グレーのオフショルトップスと黒のショートパンツ、黒いロングブーツのコーディネートで美しいデコルテと脚が際立つショットとなっている。
◆米澤りあのオフショットに反響
この投稿には「可愛い」「スタイル抜群」「オフショットが眼福」「服真似したい」「ボブヘアー最高」などのコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は、黒木聖那と「夏休み編2024」にてカップル成立し、2025年6月12日に破局を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】