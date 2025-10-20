【MISS KING / ミス・キング 第4話】飛鳥（のん）対局中突然意識を失う 藤堂（藤木直人）の過去も明らかに
【モデルプレス＝2025/10/20】女優・アーティストののんが主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』（毎週月曜よる8時〜／全8話）。20日の配信を前に、第4話あらすじと場面写真が到着した。
【写真】藤堂（藤木直人）＆結城（中村獅童）白熱の対局シーン
このたび公開された第4話の場面写真では、藤木直人演じる藤堂が、棋士だった過去に中村獅童演じる結城彰一と対局していた場面が映し出された。なぜ藤堂は彰一に対して“将棋で復讐したい”と思うのか？これまで明かされてこなかった“ふたりの因縁の始まり”、そして藤堂を後戻りできない道へと導いた過去がついに描かれる。
さらに、結城邸では、森愁斗（BUDDiiS）演じる結城龍也と、鳴海唯演じる早見由奈が、棋譜用紙を見ながら言葉を交わす場面も。先週配信された第3話では、異母姉弟である飛鳥と龍也、そして龍也の婚約者・由奈が初めて一堂に会すシーンも登場。複雑な立場にある3人の関係が、今後どのように絡み合っていくのか。
本作は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。（modelpress編集部）
対局中、突然意識を失い、倒れてしまう飛鳥（のん）。朦朧とする中で飛鳥の耳には「将棋をするな」という謎の声が聞こえた。飛鳥は将棋に関わるたびに、周りの誰かが不幸になってしまうように感じてしまう。そんな飛鳥の様子を見ていた藤堂（藤木直人）は「俺を、これ以上不幸にできるのか？」と投げかけ、飛鳥を見放してしまう。藤堂もまた、将棋によって深い悲しみを抱える過去を持っていた。
【Not Sponsored 記事】
【写真】藤堂（藤木直人）＆結城（中村獅童）白熱の対局シーン
◆「MISS KING / ミス・キング」藤堂（藤木直人）＆結城（中村獅童）の“因縁の始まり”が明らかに
このたび公開された第4話の場面写真では、藤木直人演じる藤堂が、棋士だった過去に中村獅童演じる結城彰一と対局していた場面が映し出された。なぜ藤堂は彰一に対して“将棋で復讐したい”と思うのか？これまで明かされてこなかった“ふたりの因縁の始まり”、そして藤堂を後戻りできない道へと導いた過去がついに描かれる。
◆のん主演「MISS KING / ミス・キング」
本作は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。（modelpress編集部）
◆「MISS KING / ミス・キング」第4話あらすじ
対局中、突然意識を失い、倒れてしまう飛鳥（のん）。朦朧とする中で飛鳥の耳には「将棋をするな」という謎の声が聞こえた。飛鳥は将棋に関わるたびに、周りの誰かが不幸になってしまうように感じてしまう。そんな飛鳥の様子を見ていた藤堂（藤木直人）は「俺を、これ以上不幸にできるのか？」と投げかけ、飛鳥を見放してしまう。藤堂もまた、将棋によって深い悲しみを抱える過去を持っていた。
【Not Sponsored 記事】