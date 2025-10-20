◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ ブルージェイズ６―２マリナーズ（１９日、カナダオンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズのトレイ・イエサベージ投手が１９日（日本時間２０日）、マリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第６戦に先発。５回２／３を６安打２失点と好投し、今ポストシーズン２勝目を挙げた。

３イニング連続併殺打に仕留める粘りのピッチングを見せた。３回１死満塁で今季６０本塁打、ポストシーズン４本塁打のローリーを初球内角のスプリットで一塁ゴロ併殺打。４回１死満塁で再びスプリットでクロフォードを二ゴロ併殺打。５回１死一塁ではロドリゲスを直球で遊ゴロ併殺打に仕留めた。

試合後、「自分の投球フォームがこのレベルに通用するということは分かっている」と自信満々。「守備陣も全力を尽くしてくれると分かっていた。２イニング連続で３つの併殺打を奪えたことは大きかった」と振り返った。

６回ネーラーにソロアーチを浴び、アロザレーナに右前安打されて降板したが、５回２／３を７奪三振と圧巻のピッチング。本拠地に集まった超満員のブルージェイズファンはスタンディングオベーションでたたえた。

昨年ドラフト１巡指名だったが、今季はシングルＡ、＋Ａ、ダブルＡ、トリプルＡを経て９月１５日にメジャーデビュー。わずか３試合で１勝０敗、防御率３・２１の成績で、ポストシーズンの先発ローテーションをゲット。９０マイル半ばの直球にスプリットを使ってヤンキースとの地区シリーズ第２戦で５回１／３をノーヒット、１１奪三振。マリナーズとのリーグ優勝シリーズ第２戦こそ４回０／３で５失点で敗れたが、中５日登板で負けられない大事な試合での快投だった。