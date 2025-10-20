頼んだのに、息子を『ひとりで病院に行かせた夫』にモヤッ。「ねぇ、見てよ」反省しない夫に、妻が見せたものは

幼いうちは親の目の届くところにいた子どもも、大きくなるにつれてひとりで行動できるようになってきますよね。とはいえ、どこにでもひとりで行っていいわけではなく、知らない場所や危ない場所には親が一緒に行く方が賢明です。今回は子どもとの同伴を頼んでいたはずの旦那さんがとった行動に驚愕した筆者の知人、Yさんのお話を紹介します。

ひとりで行かせたよ

その場所は有名な事故多発地域で、一目見てわかる危なさ。

小学生が一人で歩いていい場所ではありませんでした。

子どもの行動範囲が広がるのは嬉しいですが、親としてどこまで見守るべきかの判断は重要です。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：あすおかあすか

FTNコラムニスト：齋藤緑子

大学卒業後に同人作家や接客業、医療事務などさまざまな職業を経験。多くの人と出会う中で、なぜか面白い話が集まってくるため、それを活かすべくライターに転向。現代社会を生きる女性たちの悩みに寄り添う記事を執筆。