今回は、「ムーミン」と「リトルミイ」がひょっこりお顔を出した、ふんわりあったかな「フェイスルームソックス」を紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」フェイスルームソックス

価格：各1,690円（税込）

販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

※濃色は、白・淡色と分けて洗う

※汗やぬれた状態で、摩擦により色落ちしたり色移りすることがありますので注意してください

※商品の特性上、糸の端末が出やすいです

※素材の特性上、摩擦による表面の毛羽立ち・毛羽抜けが発生しやすいです

※柄の出方が多少異なることがあります

※洗濯機を使用の際は、洗濯ネットを使用してください

ふんわりあったか素材の「ムーミン」と「リトルミイ」のルームソックスがベルメゾンから登場！

見るたび笑みがこぼれてしまうかわいらしさです。

オーガンジーの巾着に入って届きます。

ギフトにもおすすめのグッズとなっています☆

ムーミン

困り顔が愛おしい「ムーミン」デザインのルームソックス！

立体的に表現した耳がポイントです。

ふんわりなめらかな素材で、履き心地も抜群！

リトルミイ

「リトルミイ」のいたずら顔がキュートなルームソックス。

大きなリボンを立体的に表現して、存在感たっぷり！

リラックスタイムの足元を暖かく包んでくれます☆

おうち時間が楽しくなる、「ムーミン」と「リトルミイ」のお顔がかわいいルームソックス！

「ムーミン」フェイスルームソックスは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

