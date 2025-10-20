ガールズグループSISTAR（シスター）の元メンバーで歌手のソユが米国籍の航空機内で人種差別を受けたと訴える一方で、同じ便に搭乗していたという乗客たちの相反する目撃談が相次ぎ、論争は「真実攻防」に発展している。

ソユは10月19日、自身のSNSに「ニューヨークでのスケジュールを終え、乗り継ぎでアトランタ発・韓国行きの飛行機に乗った」とし、「とても疲れていた状態で食事の時間を確認しようと韓国人乗務員を呼んだだけなのに、チーフパーサーが私の態度を決めつけ、問題のある乗客のように扱い、突然セキュリティまで呼んだ」と主張した。

続けて「『私に問題があるなら降りる』という言葉まで言わなければならず、その後のフライト中ずっと冷たい視線と態度に耐えなければならなかった。その瞬間、『これが人種差別なのだろうか』という思いが頭をよぎった」と訴えた。さらに「15時間を超えるフライトのあいだ何も食べられず、その経験は人種的偏見に基づく深い傷として残った」とし、「誰も人種のせいで疑われたり侮辱されたりしないことを願う」と付け加えた。

しかし20日、ソユと同じ飛行機に乗っていたと主張する目撃談が次々と現れ、論争は新たな局面を迎えた。あるネットユーザーは「ソユと同じ便に乗っていた。ソユは酔った状態で『疲れているから食べない』と言っていたし、『酔った状態で飛行機に乗ってはいけない』と乗務員たちが話しているのも聞いた。こんなふうに『悔しい、人種差別だ』と言うのは違うと思う」と主張した。

別のネットユーザーも「夜の便だったので最初は気づかなかったが、騒がしかったので見たらソユだった。本人が自ら『酔っている』と言っていたし、メニューが読めなかったため韓国人乗務員を呼んでいた。セキュリティは来なかった」と証言した。