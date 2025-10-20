ハーゲンダッツが展開する「ミニカップ」シリーズから「クランチアーモンドキャラメル」が期間限定で登場！

“カリカリ食感“のアーモンドと、とろ〜りキャラメルの贅沢感たっぷりな、よくばりアイスクリームです☆

ハーゲンダッツ ミニカップ「クランチアーモンドキャラメル」

価格：351円（税込）

発売日：2025年10月21日（火）

内容量：92ml

取扱店舗：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他

ハーゲンダッツから、ミニカップ「クランチアーモンドキャラメル」が期間限定で登場！

カリカリ食感が楽しいキャンディングアーモンドに、濃厚な味わいのキャラメルを組み合わせたアイスクリームです。

秋冬にぴったりな、贅沢でやみつきになる味わいのアイスクリームとなっています☆

アーモンドとキャラメルの贅沢な組み合わせでやみつきになる味わい

近年、食感の楽しさからナッツスイーツが注目を集めています。

今回、秋冬の季節にぴったりの濃厚な味わいのキャラメルとの組み合わせに着目。

キャラメルアイスクリームの中に、カリカリ食感が楽しめるアーモンドを散りばめています。

また、天面にはビターな味わいでとろ〜りとしたキャラメルソースを広げ、見た目からも贅沢な気分を感じられる一品です。

こだわりポイント1「こだわり製法で仕上げたカリカリ食感のキャンディング（飴掛け）アーモンド」

アーモンドは砕いて飴掛けし、さらにホワイトチョコレートで包み込むダブルコーティング製法を採用。

アイスクリームの中でもカリッとした食感が楽しめるよう仕上げられています。

炒りたてのような香ばしさと程良い塩味がクセになる味わいです。

こだわりポイント2「ミルキーで濃厚な味わいのキャラメルアイスクリーム」

キャラメルアイスクリームは、甘く濃厚な味わい。

塩味のきいたアーモンドと程良い苦味のあるキャラメルソースとの、絶妙なバランスを堪能できます。

こだわりポイント3「とろ〜りとしたほろ苦いキャラメルソース」

天面には、ほろ苦い味わいが特長のとろ〜りとしたキャラメルソースを広げています。

蓋を開けた瞬間から、心が躍り、見た目からも贅沢感を楽しめます。

カリカリ食感のアーモンドととろ〜りキャラメルの組み合わせがたまらない、秋冬にぴったりの味わいが楽しめる贅沢なアイスクリーム！

ハーゲンダッツ ミニカップ「クランチアーモンドキャラメル」は、2025年10月21日（火）より期間限定で登場します。

