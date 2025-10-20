日清オイリオグループ 歳暮ギフトセット発売 オリーブオイルなど多彩に

日清オイリオグループは2025年歳暮期「日清オイリオギフト」を発売した。オリーブオイルギフト系列5品種13アイテム、食用油ギフト2品種10アイテム、アマニ油ギフト2品種2アイテム、油・調味料バラエティギフト2品種4アイテムの計11品種29アイテム。「大切に思うあの方へ贈るギフトだからこそ、お客様からご評価いただいている実用性の高さに加え、特別感やこだわりを込めた品揃えとした」（同社）。もらって嬉しい、贈って喜ばれる「健康と感動をつなぐギフト」であることをホームページ・雑誌・店頭などで訴求する。

新たな取り組みでは、日清エキストラバージンオリーブオイルとバラエティ豊かなヘルシーオイルを詰め合わせたOVシリーズの2500円と3000円のギフトセットでプラトレーを削減。環境に優しいギフトパッケージにリニューアルした。

オリーブオイルギフトでは、人気のボスコオリーブオイルギフト（BG系統）、ギフト限定のボスコ＆オリーバ デ オイリオ エキストラバージンオリーブオイルギフト（BL系統）、ボスコエキストラバージンオリーブオイルと日清健康オイルアマニプラス・日清こめ油を詰め合わせたボスコオリーブオイル＆バラエティオイルギフト（BM系統）など多彩なラインアップを揃えている。

食用油ギフトは、特定保健用食品の日清MCTリセッタ、機能性表示食品の日清健康オイルアマニプラス、日清こめ油を詰め合わせた日清こめ油＆ヘルシーオイルギフト（BPH系統）、バラエティ豊かなヘルシーオイルを詰め合わせた日清ヘルシーオイルギフト（OP系統）など。

アマニ油ギフトでは、日清アマニ油フレッシュキープボトルを詰め合わせた日清アマニ油ギフト（AM-30）、日清こめ油や日清アマニ油、日清エキストラバージンオリーブオイルなどバラエティ豊かなヘルシーオイルを詰め合わせた日清アマニ油＆バラエティギフト（NAB-30）を用意。

油・調味料バラエティギフトでは、日清バラエティオイル＆キッコーマンしぼりたて生しょうゆギフト（NK系統）、コンパクトな縦型パッケージの日清ヘルシーオイル＆国産丸大豆しょうゆギフト（TOS系統）も人気だ。