¡ÖÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¸À¤Ã¤¿¤é±³¤Ë¡Ä¡×¼«Ì±¡õ°Ý¿·¤¬¡ÈÏ¢Î©¹ç°Õ¡É¤ÇÁªµó¶èÄ´À°¤«¡©ÍîÁªÃæ¤ÎÂçºå¡¦¼«Ì±ÅÞ¸µ¸õÊä¤¬¸ì¤ëÊ£»¨¤Ê¶»Ãæ
10·î20Æü¤Ë¤âÏ¢Î©¹ç°Õ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Î¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡£
¹â»Ô»á¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤«¡¢¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤ËÊ£»¨¤Ê¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦ÂçºåÉÜÏ¢¤ÎËÌÀî¿¸Ê¿»á¤Ç¤¹¡£
ËÌÀî»á¤Ï2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ë¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¤Ç½ÐÇÏ¤·¡¢¹â»Ô»á¤â±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤ËÇÔ¤ìÍîÁª¡£
¸½ºß¤Ï¡¢ÃÏ¸µÁªµó¶è¤ÎºÅ¤·¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¯¼£³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³èÆ°Èñ¤ÏÁ´¤Æ¡Ö¼«Ê¢¡×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ ÂçºåÉÜÏ¢ ½°±¡Áª(12¶è)¤ÇÍîÁª¡¡ËÌÀî¿¸Ê¿»á¡§
ËÍ¤é¤âµëÎÁ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿È°ì¤Ä¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢ÍîÁªÃæ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿Í¤ò¸Û¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
¹â»ÔÁíºÛ¤¬ËÜÅöÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ï¡Ë´î¤Ð¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¹â»ÔÁíºÛ¤¬¡¢ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤È¸ì¤ë°ìÊý¤Ç¡Ä¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦ÂçºåÉÜÏ¢¡¡ËÌÀî¿¸Ê¿»á¡§
»ä¼«¿È¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¸À¤Ã¤¿¤é±³¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡Ä¡£
Áê¼ê¤¬¡¢²æ¡¹¤Ê¤é°ìÈÖ¤ÎÀï¤¦Áê¼ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö°Ý¿·¡×¤È¤ÎÏ¢Î©¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î¼«Ì±ÅÞ°÷¤Ê¤ó¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¤¯»ä¤ÎÊý¤Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤Î19Áªµó¶è¤ÇÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¸õÊä¤ÏÁ´°÷ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ï¢Î©¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¸õÊä¼Ô¤ÎÄ´À°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½ÐÇÏ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÅÞ°÷¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦ÂçºåÉÜÏ¢¡¡ËÌÀî¿¸Ê¿»á¡§
¹ñ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°Ý¿·¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡È¼«Ì±ÅÞ¡É¤ÎËÍ¤¬¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¡Ø°Ý¿·¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤À¤á¤À¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Áªµó¤Ë½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜ²»¤Ê¤Î¤Ç¡£
°Ý¿·¡¦³Õ³°¶¨ÎÏ¤Î²ÄÇ½À¡Ö¤Û¤É¤è¤¤µ÷Î¥¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¤È¡×
ÃÏÊý¤«¤é¤âÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñŽ¥µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢Ï¢Î©¸å¤â°Ý¿·¤ÎµÄ°÷¤¬Æþ³Õ¤»¤º¡¢¡Ø³Õ³°¶¨ÎÏ¡Ù¤Ë¤È¤É¤á¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆâ³Õ¤ËÂç¿Ã¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬Ï¢Î©¥¤¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´äÅÄÌÀ»Ò»á¤Ï¡¢¡ØÃÏ¸µ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¿ÍºàÉÔÂ¡Ù¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡´äÅÄÌÀ»Ò»á¡§
¤â¤È¤â¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢Âçºå¤ÎÍø±×ÂåÉ½¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Âçºå¤Î¤³¤È¤ò¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤À¤±¤É¡¢¤¤¤¤Ê¤êÍ¿ÅÞ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Âçºå¤È´Ø·¸¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÃÏ¸µ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤È¡£
¸ò¾Ä¤Î²áÄø¤Ç¤Ï³ÕÎ½¥Ý¥¹¥È¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³ÕÎ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Âç¿Ã¤È¤«ÉûÂç¿Ã¤ò½Ð¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏÅÞ¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ÷Î¥´¶¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÊÌ¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤È¤¤¤¦¡¢¤Û¤É¤è¤¤µ÷Î¥¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¤è¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤È¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾¾»³½Ó¹Ô²òÀâ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¡Ø¸ò¾Ä¥«¡¼¥É¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡Ù¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¡¾¾»³½Ó¹Ô²òÀâ°Ñ°÷Ä¹¡§
°Ý¿·¤ÎÃæ¤Ç¡¢³ÕÎ½¤ò½Ð¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³ÕÎ½¤ò¤¤¤¶½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¹ñ²ñÅúÊÛ¤ÇÌðÌÌ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡£¼«Ì±ÅÞ¤È´°Á´¤Ë°ìÃ×¤·¤¿ÅúÊÛ¤ò¤½¤³¤Ç¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢°Ý¿·¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÈÖ¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Éû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤À¤È¤«¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢ÅöÌÌ¤ÏÍÍ»Ò¸«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÆâ³Õ¤«¤éÈ´¤±¤é¤ì¤ë·Á¤â¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸ò¾Ä¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢Æþ³Õ¤Ï¾Íè¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤Þ¤À¤¢¤ë¤Î¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Éû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤ä¼Ò²ñÊÝ¾ã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æâ³ÕÁ´ÂÎ¤ÎÏ¢ÂÓÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Â¾¤ÎÌäÂê¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤Ç¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Í½»»¤Î¿³µÄ¤Ç¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤È¤¤â°Ý¿·¤¬Ï¢ÂÓ¤ÇÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÅöÌÌ¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¡£
Ã«¸¶¾Ï²ð¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ç¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤ÆµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤È¤«¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
