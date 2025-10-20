JFL昇格をかけた地域CL、1次ラウンド「組み合わせ」が決定！全国3会場で11月7日〜9日に“運命の3連戦”

全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2025（地域CL）は18日、1次ラウンドの組み合わせ抽選会が都内で行われた。

「JFL昇格」をかけて12チームが参戦する地域CL。1次ラウンドは4チームずつ3つの会場に分かれて総当たり戦を行い、各グループ1位の3チームと2位最高成績の1チームが決勝ラウンドへ進出する。

そのため、例年のことながらグループ分けが非常に重要。注目の抽選結果は以下の通りとなった。

■グループA

富山新庄クラブ(北信越1位)

岳南Fモスペリオ(東海1位)

アルテリーヴォ和歌山(関西1位)

ヴェロスクロノス都農(九州2位／全社優勝)

会場：テクノポート福井スタジアム（福井県坂井市）

■グループB

コバルトーレ女川(東北1位)

東京ユナイテッドFC(関東1位)

福山シティFC(中国1位)

FC BASARA HYOGO(関西2位／全社準優勝)

会場：いわぎんスタジアム（岩手県盛岡市）

■グループC

VONDS市原FC(関東4位／全社3位)

FC徳島(四国1位)

ジェイリースFC(九州1位)

BTOP北海道(北海道1位)

会場：高知県立春野総合運動公園球技場（高知県高知市）

今年は3グループとも地域が綺麗に分かれる形に。当然のことながらどこも強豪揃いで予想は困難だ。

1次ラウンドは、11月7日（金）〜11月9日（日）に“3連戦”で実施。

決勝ラウンドは、11月20日（木）〜11月24日（月・祝）に中1日の試合間隔でゼットエーオリプリスタジアム（千葉県市原市）にて開催される。