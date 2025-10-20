TOKYO FMワイド番組パーソナリティー陣ズラリ！ 朗読劇『稲垣吾郎を取り戻せ！』に挑戦
TOKYO FMを支えるリスナーに日頃の感謝を伝えるためのイベント『TOKYO FM リスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭』が、19日に開催。第2部は、「ワイド番組パーソナリティ 大集合スペシャル！」と題し、TOKYO FMの平日ワイド番組のパーソナリティ9人が出演する公開生放送で、朗読劇『稲垣吾郎を取り戻せ！』を披露した。
総合MCの住吉美紀が今日の意気込みをパーソナリティー陣に向けると、ユージさんは「本当に息が合わなくて考えていることがまるで違う（ONE MORNINGチームの）2人が、朗読劇では息を合わせないといけない！そこが心配です！」と回答。吉田明世は「今日はユージ狩りに来ました！」といつも通り圧強めでコメントし、『ONE MORNING』らしいやり取りに笑いが起こった。
山崎怜奈は「普段一人でやっているんですが、今日は先輩たちに囲まれてやるので楽しみです。」と後輩らしい一面を見せました。すると、外野からは「なんか嘘くさくないー！？」と野次が飛びましたが、すぐに「そんなことないですよー！」と返し、仲の良さがうかがわせた。
今回のメインコンテンツはワイド番組パーソナリティー陣9人による朗読劇『稲垣吾郎を取り戻せ！』。ある日、TOKYO FM『THE TRAD』の生放送のため専属店員・山本里菜と、急遽欠席となった稲垣吾郎店長の代打で中川絵美里がスタジオにやってきた。最初のメッセージは、ラジオネーム“稲垣吾郎を取り戻せ”さんから…。『THE TRADの皆さん、そしてTOKYO FMのワイド番組全パーソナリティーの皆さんへ。突然ですが…稲垣吾郎は頂いた。返してほしかったらこの指令に従え』。不穏な内容に、山本さんは「なんですかこれ？脅迫状みたいになってません？」と動揺。このメッセージをきっかけに、誘拐された吾郎店長を取り戻すべく、TOKYO FMパーソナリティー陣が協力して一丸となり、不思議な指令に取り組んでいった。
紆余曲折ありながらも無事にミッションをクリアしたパーソナリティー一同。最後には、稲垣吾郎店長からのメッセージ動画が突然流れ始めるサプライズも。吾郎店長を誘拐した犯人、そしてそこで伝えられた、吾郎店長の想いとは。
