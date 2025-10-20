「地元満喫してるね」みちょぱ、夫・大倉士門と富士急ハイランドでデート！ 「最強夫婦ほんと推せる」
モデルでタレントのみちょぱこと池田美優さんは10月19日、自身のInstagramを更新。静岡県の富士急ハイランドでデートしたことを報告し、写真を公開しました。
【写真】みちょぱ＆大倉士門の富士急デート
ファンからは「ほんとなかよし！」「2人とも楽しそう！」「最強夫婦ほんと推せる」「地元満喫してるねー」「ファッション可愛すぎる」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「ほんとなかよし！」みちょぱさんは「少し前に久々の富士急へ」とつづり、7枚の写真を投稿。入場口で撮影したソロショットや、夫でモデルの大倉士門さんと腕を組み、園内を周る姿などを載せています。また「この楽しさ久々に感じてもうすぐにでもまた行きたい！！！ 絶叫だいすき！最高！」とも。地元・静岡のテーマパークを満喫した様子です。
夫婦で世界陸上を観戦9月23日の投稿では、東京・国立競技場で開催された世界陸上を観戦したことを報告したみちょぱさん。大倉さんと仲良くスタンドで観戦する様子を公開しています。ファンからは「ラブラブだね」「兄弟に見える夫婦」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
