¡Ö¤â¤¦´û¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¡×ÃæÀîæÆ»Ò¡¢ÁÐ»Ò¤Î¥É¥é¥¯¥¨¡È¥¹¥é¥¤¥àÉþ¡É»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡ÖÈþÃË»Ò¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡ª¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï10·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÁÐ»Ò¤òÊú¤¤¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥é¥¤¥àÉþ¤òÃå¤¿¡ÈÈþÃË»Ò¡É¤ÎÁÐ»Ò
¤·¤«¤·¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î¤¦¤ó¤ÁÍî¤È¤·¤ÆÉÃ¤ÇÃåÂØ¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡×¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥ª¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÐ»Ò¤òÊú¤¯»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤â¤¢¤ê¡¢°¦¾ð¤ò¤â¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·ã¤«¤ï¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¤ª´éÎ©¤Á¤¬À®Î©¤·¤Æ¤ë¡¡Èþ¤·¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ã¡ª¤¤¤ä¤¤¤ä²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤â¤¦´û¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¥¹¥é¥¤¥à»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡ªÈþÃË»Ò¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤â¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤Å·»È¤Ê¤Î¤©¤ª¡Á¡×¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥é¥¤¥àÉþ¤òÃå¤¿¡ÈÈþÃË»Ò¡É¤ÎÁÐ»Ò
¡Ö·ã¤«¤ï¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥¹¥é¥¤¥à¤¿¤Á¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥¹¥é¥¤¥à¤ÎÍÎÉþ¤òÁÐ»Ò¤ËÃå¤»¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿ÃæÀî¤µ¤ó¡£¡ÖÁÐ»Ò¤ËÃå¤»¤ë¤ÎÌ´¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂç»ö¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¿¤Î¡¢¤Ä¤¤¤Ëº£ÆüÃå¤»¤ë¤Î³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥¹¥é¥¤¥à¥ì¥Ù¥ë1¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëºÇ¹â¡×¤È¡¢´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥ï¥É¥ë¤Î¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¼ê¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëÁÐ»Ò¡×18Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥ï¥É¥ë¤Î¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¼ê¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëÁÐ»Ò¡×¤È¡¢ÁÐ»Ò¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÀî¤µ¤ó¡£¡ÖËèÆü¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¥ª¥à¥Ä¤â¥ß¥ë¥¯¤â¾ÃÆÇ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¿Æ¤È¤·¤ÆÆü¡¹´î¤Ó¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÐ»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒÅê¹Æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)