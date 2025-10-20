DeNAの来季新監督に、今季ディフェンスチーフ兼野手コーチを務めた相川亮二氏（49）が内部昇格する形で就任することが決まった。横浜市内の球団事務所で20日、今季限りで辞任する三浦大輔監督（51）とともに記者会見を行った。

新旧監督が2人並んでの会見。かつて巨人が長嶋茂雄監督、原辰徳監督が一緒に行ったケースなどがあるが、球界では珍しい。

木村洋太球団社長は「ベイスターズとしては（同時会見は）初めて。三浦監督というフランチャイズプレーヤーがここまで功績を残された。引き継いで進化するというメッセージが一番伝わりやすい形にと、一緒に会見をしようという結論になった」と説明した。

会見冒頭、新たな指揮官は「来季より横浜DeNAベイスターズの監督に就任します相川亮二です」とあいさつ。監督就任の打診を受けた際は「なかなか武者震いするようなことはこの年になるとないが、（就任要請を）聞いた時は体が震え、まさに武者震いのような、全身に血が駆け巡るような思いだった」と熱い口調で振り返った。

どんなチームつくりを目指すか。「今まで三浦さんが作ってきたチームをそのまま継承するようにやっていきたい。微力だけど貢献したい、というのが一番」と話した。

三浦監督は引き継ぐ相川新監督に対し「現役の時に一緒に戦って、五輪にも一緒にいって、（対戦相手として）戦いもした。よくアドバイスももらったし、助けてもくれた」とし「“頑張れよ”と」とエールを送った。