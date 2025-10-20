元東方神起のジェジュン＆ジュンス、日本初ファンミーティング開催決定！1月に横浜でファンと再会へ

元東方神起メンバーのジェジュンとジュンス（XIA）が、日本ファンミーティングの開催を発表した。

ジェジュンとジュンスによるユニット「JX」は、2026年1月2日に神奈川・Kアリーナ横浜で日本初のファンミーティング『JX 2026 JAPAN FANMEETING 'Hug＆Love'』を開催する。

2024年11月に韓国で開催されたコンサート『JX 2024 CONCERT in Seoul』では、3公演すべてが即日完売を記録。その後、12月に行われた日本公演では約5万人のファンを熱狂させ、デビュー20周年を記念するプレミアムなステージとして大きな話題を呼んだ。

ファンミーティングのタイトル「Hug＆Love」には、JXの2人が“ただいま”と言いたくなるような、日本という愛にあふれた居場所でファンの愛を感じると同時に、ジェジュンとジュンスからも愛を届けたいという思いや、互いの愛と絆を実感できる特別な時間を作りたいという願いが込められている。

日本初開催となる今回のファンミーティングは、昼・夜の2公演を予定しており、両公演に参加することでより一層楽しめる日本限定の特別企画やライブステージが用意されている。どのような内容が繰り広げられるのか、期待が高まっている。

なお、ファンミーティングに関する詳細は公式サイトで確認できる。

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc〜en〜CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした7人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。

◇ジュンス プロフィール

1986年12月15日生まれ。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJ、そしてミュージカル俳優として活動。優れた歌唱力と完成度の高いパフォーマンスは圧巻で、ミュージカル界で確固たる地位を固めている。2019年には韓流文化の拡散や人気に貢献した者に与えられる「韓流文化大賞」を受賞し、その存在感をより大きなものにした。