【ニューオリンズ アグリコールの夜Ver.】 2026年11月 発売予定 価格：23,980円

アルターは、フィギュア「ニューオリンズ アグリコールの夜Ver.」を2026年11月に発売する。価格は23,980円。

「アズールレーン」より、ニューオリンズが1/7スケールフィギュア化。「アグリコールの夜」のバニー衣装で立体され、ワイングラスを片手に微笑んだ姿が魅力的に表現されている。

優雅に足を組んだポージングや、しなやかな指先の仕草まで丁寧に造形され、タイトな衣装に身を包んだ、腹部や胸元の肉感もしっかり再現されている。柔らかさを感じる髪のグラデーションや衣装の陰影、装飾のメタリックの彩色もアクセントとなり、質感豊かな出来栄えとなっている。

また、パーツの差し替えにより、髪を下ろした姿、ホルターネック無しの姿が再現できる。

ニューオリンズ アグリコールの夜Ver.

2026年11月 発売予定

価格：23,980円

スケール：1/7

サイズ：全高約240mm

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※画像は試作品です。実際の製品とは若干異なります。ご了承ください。