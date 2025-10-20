内田理央、重め前髪で雰囲気ガラリ「似合ってる」「可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/10/20】雑誌「ar」編集部（主婦と生活社）の公式Instagramが、20日までに更新された。リール動画に女優の内田理央が登場し、ボリュームのある前髪で雰囲気をガラリと変えた姿を披露している。
【写真】内田理央「素敵すぎる」新鮮な別人級へア
同誌11月号に登場する内田について、投稿では「内田理央さんが『ラグジュリアスな日』に登場！BURBERRYの憧れアイテムたちをかっこよく着こなしてくれました」と紹介。「発光ビジュアルがさすがなコメント動画も届いています」と、花柄のアウターに身を包み、いつものセンターパートや抜け感のある前髪から、重めの前髪にウィッグを被った内田の姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「素敵すぎる」「前髪ありも似合ってる」「何着ても似合う」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆内田理央、前髪重め姿披露
◆内田理央の重め前髪に反響
