YouTube「おちゃのま スペシャル」初開催 よにのちゃんねる・乃木坂配信中・SixTONESなど14組が参加【配信スケジュール】
【モデルプレス＝2025/10/20】YouTubeは10月20日、初の試みとなる「YouTube おちゃのま スペシャル」を11月1日から14日（金）まで開催することを発表。「よにのちゃんねる」「乃木坂配信中」などの豪華ラインナップのチャンネルが参加する。
YouTube Official Blogでは、コネクテッドテレビ（CTV）で最も長く視聴されているサービスとして、YouTubeが第1位に選ばれたことを受け、初の試みとなる「YouTube おちゃのま スペシャル」の開催を発表。「よにのちゃんねる」「杏／anne TOKYO」「佐藤 健／Satoh Takeru」「かまいたちチャンネル」など、豪華ラインナップのチャンネルが参加し、毎晩21時に本企画のためだけに撮り下ろされた長尺コンテンツなどをプレミア公開する。YouTubeは「ご自宅のテレビで、ぜひ家族や友人と一緒に、YouTube でしか体験できない特別な時間をこちらからお楽しみください」と呼びかけている。（modelpress編集部）
11／1（土）よにのちゃんねる
11／2（日）さしはらちゃんねる
11／3（月）孤独のグルメ 公式チャンネル［テレ東］
11／4（火）杏／anne TOKYO
11／5（水）日向坂ちゃんねる
11／6（木）乃木坂配信中
11／7（金）SixTONES
11／8（土）アンタッチャブルの早速行ってみた
11／9（日）QuizKnock
11／10（月）かまいたちチャンネル
11／11（火）佐藤 健／Satoh Takeru
11／12（水）LAPONE ENTERTAINMENT Official YouTube
11／13（木）Travis Japan
11／14（金）NAOMI CLUB
皆様、こんばんは よにのちゃんねるです！！！！！なんと、今回『YouTube おちゃのまスペシャル』に参加させていただくことになりました。ありがとうございます。初めて『よにのちゃんねる』を見るという方もいらっしゃるかもしれません。ゆるゆるとやっておりますwwwので、少しでも興味を持ってもらえたら幸いですという事で、今回の動画もお楽しみください（テレビの画面でも楽しんでいただけるのだろうか…）よろしくお願いいたします
このたび、乃木坂46 が『YouTube おちゃのまスペシャル』に参加させていただくことになりました。テレビで YouTube をご覧の皆さまに、笑顔になっていただけるようなひとときをお届けできれば幸いです。乃木坂46 の公式チャンネルでは、冠番組『乃木坂工事中』をはじめ、メンバーがさまざまなことを楽しむ動画を毎週お届けしています。YouTube を通して、素の色んな表情を見せる私たちを、ぜひ、テレビでご覧ください！」
◆「YouTube おちゃのま スペシャル」初開催
