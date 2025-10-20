７人組ダンス＆ボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＪＵＮＯＮが２０日、都内で行われた映画「ＷＩＮＤ ＢＲＥＡＫＥＲ／ウィンドブレイカー」（１２月５日公開、萩原健太郎監督）のキックオフイベントに登場した。

演技初挑戦、映画初出演を飾ったＪＵＮＯＮは、登壇直後に間違って監督の立ち位置に立ってしまう場面も。おちゃめな一面に客席から歓声が上がり、「出てきた瞬間に立ち位置を間違え、緊張が丸見えでした」と苦笑いした。

マガジンポケットで連載中の漫画家・にいさとる氏による同名ヤンキー漫画が原作。不良学校で知られる風鈴高校の生徒たちによる集団「防風鈴」が、街の安全を守るために奮闘する物語だ。

ＪＵＮＯＮが演じたのは、防風鈴のメンバーで狂犬とも言われている杉下京太郎。もともと原作のファンだったこともあり、「杉下という役にオファーが来たことに驚きました。映画、演じることが初めてだったのでプレッシャー。さらに、２次元を３次元にするプレッシャーがありました」と振り返った。口数が少ないキャラクターだが、司会者から「共感するところ」を質問されると、「ちょっと自分と違うところがあって学びになることが多かったです。しいて言えば根がいい子」と“自画自賛”。共演の水上恒司から「自分で言うか」とつっこまれると、屈託のない笑顔を浮かべていた。