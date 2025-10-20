「アズールレーン」よりフィギュア「バッチ 華麗なるスピードスターver.」が2026年6月に発売
【バッチ 華麗なるスピードスターver.】 2026年6月 発売予定 価格：32,800円
2026年6月 発売予定
(C) 2017 Manjuu Co.，Ltd. ＆ YongShi Co.，Ltd. All Rights Reserved.
ウイングは、フィギュア「バッチ 華麗なるスピードスターver.」を2026年6月に発売する。価格は32,800円。
本商品はゲーム「アズールレーン」よりフレッチャー級駆逐艦「バッチ」を1/7スケールフィギュア化したもの。「華麗なるスピードスター」姿が再現され、重厚感や高級感満載なバイクやアクティブな衣装といたずらな表情などが丁寧に造形されている。
ジャケットデザインやホットパンツに差し込んだ札束などの細かなディティールが施されている。
バッチ 華麗なるスピードスターver.
2026年6月 発売予定
価格：32,800円
スケール：1/7
サイズ：全高約220mm
(C) 2017 Manjuu Co.，Ltd. ＆ YongShi Co.，Ltd. All Rights Reserved.
(C) 2017 Yostar， Inc. All Rights Reserved.