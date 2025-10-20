「お金ちょうだい」と見知らぬ子。公園で遭遇した“放置子”問題、親は何をしてる？【ママリ】

公園で会った子どもに「お金ちょうだい」と言われた

公園で遊んでいたら、放置された子どもが近づいてきてお金を要求しました。皆さんはこのような場合、どう対処しますか。

先日母と娘と３人で小さい公園に行きました！

しばらくするとお父さんと姉妹2人(小学生くらい、？)が

やってきてお姉ちゃんとお父さんはサッカーのパスをやって

妹ちゃんは私たちに付きまとってきました💦💦

何歳なのー？と聞くと5歳！と言い、見てみて～！と

承認欲求高めの子でした！



しばらく遊んでいるとお金ちょうだい～！と言ってきて

え？とびっくり。何に使うの？と聞くと喉乾いたから

ジュース飲みたい、とのこと。もう唖然でした😇

かなりの放置子でしたがお金要求するとか

日常的にやってるんだろうなと思いそそくさと帰りました💦



みなさんは放置子が付きまとってきたらどう対処しますか？😖

初めて会った子どもにお金がほしいと言われたらびっくりしますよね。アプリ「ママリ」には公園に娘と遊びにいったところ、放置子と思われる子どもにお金を要求されたという投稿がありました。その放置子は父親と姉も一緒だったそうで、その子だけ投稿者さんの娘につきまとってきたといいます。そして、しばらく遊んでいると「お金ちょうだい」と言われたそう。投稿者さんは驚いてしまい、その公園から離れたといいます。

公園で会った子ども同士が仲良くしていると親はうれしいもの。しかし、その子どもが「お金ちょうだい」と言ったので投稿者さんは驚いてしまいました。父親と姉と一緒に来ていたのに、その子だけ投稿者さんと娘に付きまとっていたといいます。



その子どもは日常的にお金を要求しているように感じたので、これ以上その子と関わるのはやめて公園を離れました。投稿者さんは、こんなときにはいったいどう対処したらよかったのかと思ったそう。

お金を要求してきた放置子にさまざまな意見が

この投稿にママリにはさまざまな声が寄せられました。



その中に「お父さんお母さんに言って」と言ってあげるというコメントがありました。

子供に罪はないけど…ですね。

子供は基本的に知らない子でも、「見てみて～」ってくる子が多い印象なので、多少の承認欲求は子供らしいなと思う程度ですし、自分の子も含めて子供同士で遊んでたりすると、微笑ましく見ますが、自分の子以上にグイグイ来られると困るなぁって思いますよね💦ましてやお金のくだりは驚きです…

お金とかお菓子とか要求してきたら、「お父さんお母さんに言ってね」「お菓子は食べれないものとかあるといけないから、勝手にはあげれないんだ」みたいに言いますね。そして、「ごめんね、用事があるから、先に帰るね」と言って、帰ります。 出典：

お金を要求されたら「お父さんお母さんに言って」と言うという意見がありました。この方の言うように子どもに罪はないので、付きまとわれても冷たくあしらうのではなくて「用事があるから帰るね」など、なるべく優しい言葉を使うといいかもしれません。



この他に「無視します」というコメントがありました。

無視します

そもそも他人の子供嫌いなので相手しないって感じです。冷たいかもですが😥 出典：

冷たい対応かもしれませんが、無視するという意見がありました。この放置子は、とくに投稿者さんの娘と仲良くしてくれたわけではないようでした。



「お金ちょうだい」という非常識なことを言った時点で相手をしないでいると、もしかしたら自分の言動は良くなかったと思ってくれるかもしれませんね。

他人にお金を要求する子どもの相手はしないほうがいい

自分の子どもと仲良く遊んでくれるならうれしいものですが、そうでないのに一方的に付きまとってくる子どもに出会ったら、無理に関わろうとしないことも大切です。投稿者さんのように「お金ちょうだい」と言われるような場面では、その場を離れるのが安全かもしれません。



「放置子だからかわいそう」と思って親身に接すると、かえって依存されたり、トラブルに発展してしまうこともあります。子ども相手だからこそ、毅然とした態度で「関わらない」という選択をすることも必要です。



無視をするのは冷たいことではなく、自分やわが子を守るための行動です。お互いに安心して過ごせる距離を保つことが、思わぬトラブルを防ぐ一番の方法かもしれませんね。

