¹âÎð½÷À¤Î»¦³²»ö·ï¡¢Èï¹ð¤ÎÃË〝»¦¿Íºá〟¤òÈÝÇ§¡Ê»³·ÁÃÏºÛ¡Ë
µîÇ¯9·î¡¢»³·Á¸©»°ÀîÄ®¤Î90ºÐ¤Î½÷À¤Î²È¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢½÷À¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë29ºÐ¤ÎÃË¤Î½é¸øÈ½¤¬20Æü¡¢»³·ÁÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢ÃË¤Ï½÷À¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿Í¤ä½»µï¿¯Æþ¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»³·Á¸©»°ÀîÄ®²£Àî¿·ÅÄ¤ÎÌµ¿¦ÀÐÀî°ìÇÏÈï¹ð¡Ê29¡Ë¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÀÐÀîÈï¹ð¤ÏµîÇ¯9·î22Æü¡¢»°ÀîÄ®²£»³¤Î°¤Éô¾Í»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ90¡Ë¤Î¼«ÂðÅìÂ¦¤ÎÁë¤«¤é¿¯Æþ¤·¡¢1³¬¤Î¿²¼¼¤Ç°¤Éô¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ä´é¡¢¶»¤Ê¤É¤ò²¿ÅÙ¤â²¥¤Ã¤¿¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³·ÁÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢ÀÐÀîÈï¹ð¤Ï¡¢»¦¿Í¤Îµ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈÝÇ§¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÈï¹ð¤ÏÅö»þ¡¢Â¿ÎÌ¤Ë¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤Î²È¤ò¼«Ê¬¤Î²È¤È¸íÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¡¢Èï¹ð¤Î»¦°Õ¤äÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁè¤¦»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡ÖÈï¹ð¤ÏÈï³²¼Ô¤Î²È¤Î¥¬¥é¥¹¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë³ä¤Ã¤Æ¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èï¹ð¤¬¼«Âð¤È´Ö°ã¤¨¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£