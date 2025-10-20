佐藤大樹＆木村慧人＆加藤諒、昼の渋谷に現れ騒然 ファン集結でプチパニックに
EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹、木村慧人、俳優の加藤諒が20日、テレビ朝日系連続ドラマ『仮面の忍者 赤影』（毎週日曜 深0：10 ※関東ローカル・一部地域を除く）の「渋谷に『赤影、参上！』忍バス発進イベント」に参加。ガラス張りのPRバスに乗り込んだ3人の姿が見えると、多くのファン・観光客が集まり昼の渋谷が騒然となった。
【写真】ヤバすぎる⋯！バスから笑顔で手を降る佐藤大樹＆木村慧人ら
原作は、『三国志』などで知られる漫画家・横山光輝氏の人気作品『仮面の忍者 赤影』。1967年に特撮時代劇としてテレビ化され、当時の子どもたちを夢中にさせた伝説のシリーズで、“スーパー戦隊の元祖”とも称される。今回の新ドラマでは、日本映画界を代表する三池崇史監督がメガホンを取り、戦国の世を舞台に忍法やVFXを駆使した怪獣との戦い、若き忍者たちの成長と絆を描く。
主人公・赤影を演じる佐藤、そして青影役・木村、白影役・加藤は、ガマガエルの巨大怪獣「千年蟇」とともに、スクランブル交差点を中心に渋谷の街を1時間にわたって周遊した。事前にバスPRの告知をしていたこともあり、ファンが渋谷に集結。3人が窓際に寄って手を振ると、「キャー！」と歓声が上がるなど現場はプチパニックになった。
バスに集まったファンや観光客に「こんにちは！」とあいさつして大きく手を振る3人。佐藤は「うれしいですね！雨の予報だったんですけど、みなさんのおかげで晴れました！ありがとうございます！」と大喜びし「初めての経験なのでちょっと興奮していますね！」とテンション高く声を弾ませた。
木村も「平日なのにこんなに人が集まってくれてうれしいです！」、そして加藤も「あんまりこんなことしないので、2人がすごいなと思いました！」とおおはしゃぎだった。
【写真】ヤバすぎる⋯！バスから笑顔で手を降る佐藤大樹＆木村慧人ら
原作は、『三国志』などで知られる漫画家・横山光輝氏の人気作品『仮面の忍者 赤影』。1967年に特撮時代劇としてテレビ化され、当時の子どもたちを夢中にさせた伝説のシリーズで、“スーパー戦隊の元祖”とも称される。今回の新ドラマでは、日本映画界を代表する三池崇史監督がメガホンを取り、戦国の世を舞台に忍法やVFXを駆使した怪獣との戦い、若き忍者たちの成長と絆を描く。
バスに集まったファンや観光客に「こんにちは！」とあいさつして大きく手を振る3人。佐藤は「うれしいですね！雨の予報だったんですけど、みなさんのおかげで晴れました！ありがとうございます！」と大喜びし「初めての経験なのでちょっと興奮していますね！」とテンション高く声を弾ませた。
木村も「平日なのにこんなに人が集まってくれてうれしいです！」、そして加藤も「あんまりこんなことしないので、2人がすごいなと思いました！」とおおはしゃぎだった。