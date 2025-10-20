＜月1万円で復讐する？＞愛されなかった私。ネグレクトへの仕返し！【第3話まんが：アズミの気持ち】
私はアズミです。私は小さいころから親に愛されず育ってきました。母親にはずっと厄介者として疎まれ、父親にいたっては物心がついてから会った記憶もなく、顔すらわかりません。「絶対にこんな家から出ていってやる」と誓い、本当に家を出たときには自分でも感動してしまいました。それからというもの、家には近寄らず、母とはまったく連絡をとらず過ごしてきました。さてそんなある日、私宛てに役所からある通知が届きました。
母親はいつも自分のことで手一杯。私のことなんて心底どうでもよかったんだと思います。私が熱を出しても、「新しいくつしたを買って」と頼み込んでも、してくれるのは最低限のことだけ。頼みを聞いてくれたことなんてほとんどなく、こちらを向いてくれることもほとんどありませんでした。
高校は支援制度を最大限利用して入学。成績上位を維持しながらアルバイトをする3年間は、本当に大変でした。そして高校卒業だけでも就職できて、なるべく条件のいい会社を見つけました。こんな生活から、少しでも早く抜け出したかったのです。
物心つく前に父は蒸発。母は家に男を連れ込み、私の居場所はずっとありませんでした。
いつも邪魔者のように扱われ、何度頼っても無視される日々でした。
高校時代からバイト漬けの日々を送り、家を出て二度と戻らないと決めて、やっと手に入れた平穏な日常だったのに。
生活保護を申請した母への扶助？ ふざけないでほしいです。
長年の恨みがこみ上げてきて、復讐を誓いました。私が味わった苦しみを、母にも味わってほしいと思ったのです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙