「ハーゲンダッツ ミニカップ『クランチアーモンドキャラメル』（期間限定）」（希望小売価格 351円）　※価格は税込み＆消費税は8％計算

写真拡大

　「ハーゲンダッツ」は、10月21日（火）から期間限定で、ミニカップ「クランチアーモンドキャラメル」を全国で発売する。

【写真】天面にキャラメルソースがとろ〜り　「クランチアーモンドキャラメル」フタを開けた様子

■ぜいたくでやみつきになる味わい

　今回発売される「クランチアーモンドキャラメル」は、カリカリ食感が楽しいキャンディングアーモンドに、濃厚な味わいのキャラメルを組み合わせた、秋冬にぴったりな、ぜいたくでやみつきになる味わいのアイスクリーム。

　開発担当者によると、近年、食感の楽しさからナッツスイーツが注目を集めているということから、冬の季節にぴったりの濃厚な味わいのキャラメルとの組み合わせに着目し、本商品が生まれたとのこと。

　アーモンドは砕いて飴掛けし、さらにホワイトチョコレートで包み込むダブルコーティング製法を採用することで、アイスクリームの中でもカリッとした食感が楽しめるよう仕上げた。炒りたてのような香ばしさと程良い塩味がクセになる味わいを演出している。

　さらに、キャラメルアイスクリームは、甘く濃厚な味わいに仕上げているのがこだわりポイント。塩味のきいたアーモンドと程良い苦味のあるキャラメルソースとの、絶妙なバランスを堪能できる。

　それから、天面には、ほろ苦い味わいが特長のとろ〜りとしたキャラメルソースを広げているのもポイント。フタを開けた瞬間から、心が躍り、見た目からもぜいたく感を楽しめる。