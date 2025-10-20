ステージ4の希少がんを発症した長距離ランナーが元日の大舞台を目指して第一歩を刻んだ。陸上の男子3000メートル障害や駅伝で活躍する花谷そら（24）＝JR九州＝は今春に発症率が100万人当たり0・4人とされる「嗅神経芽細胞腫（きゅうしんけいがさいぼうしゅ）」と宣告されたが、治療を経て18日に北九州市で行われた記録会で実戦復帰した。

花谷は山口県出身で、同県の聖光高で本格的に陸上競技を始めた。福岡大時代に3000メートル障害で全国大会の表彰台に立ち、JR九州では入社1年目の昨年、佐賀で開催された国民スポーツ大会の同種目の成年男子で優勝した。今年は飛躍を期すシーズンだったが、3月から体調不良に悩まされて病院を受診。鼻の中の上方に存在する嗅上皮から腫瘍が見つかり、ステージ4まで進行している可能性があると診断された。

大学病院の再検査で正式な診断が下り、抗がん剤と放射線による治療が施された。3回の抗がん剤治療では倦怠（けんたい）感や吐き気に襲われた。髪の毛も部分的に抜け落ち、味覚も失った。放射線では喉が焼けるように痛んだ。流動食も喉を通らない時期があり、体重は一時、10キロ近く減少。左目は将来的な失明の恐れも指摘されている。

厳しい治療を乗り越えたにもかかわらず、当初の検査結果では改善が見られなかったという。治療中の6月末から練習を再開していたが、「さすがに気持ちが折れそうになった」と、数日間は走ることができなかった。

それでも、JR九州の荒巻亨監督の激励をきっかけにもう一度奮起。最初は歩く程度だった練習も「少しでもいいから前日の自分を超える」と、こつこつと距離を伸ばしていった。8月のチーム合流直後は周囲に全くついていけずに悔し涙を流したが、それでも諦めなかった。9月は月間約600キロを走り込んだ。最新の検査結果では治療の効果が出始めているとの診断を受け、「頑張ってよかった」と安堵（あんど）した。

治療後初のレースは5000メートルで15分42秒89だった。「半年ぶりのレースで楽しみが5割。練習でも本気で走るのは3000メートルまでだったので、どれだけ走れるかという不安が5割」との思いで臨んだ。中盤すぎに先頭集団から後れを取ったが、終盤に追い上げて順位を上げた。「悪いなりに最後もがけたことはよかった」と振り返った。来年元日の全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）予選会となる11月3日の九州実業団毎日駅伝の出走についても「視野に入れている」と手応えを口にした。

今年のニューイヤー駅伝は70回の記念大会で、九州地区の出場枠は従来の「9」に加えて記念枠として1チーム追加される。（ただし、9位から10分以内でゴールが条件）JR九州にとっては初の悲願達成のチャンスで、花谷も大きなモチベーションとしてきた。駅伝は「（個人競技の陸上の中で）チームが一つになれる。誰かのミスを誰かがカバーできる」種目だと感じている。「高校、大学時代はチームとして全国大会に出たことはないので、社会人ではみんなでたすきをつなぎたい」。元日の晴れ舞台へ、病と戦いながら走り続ける。（伊藤瀬里加）