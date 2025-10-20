¡ÖJK¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×°úÂà¤Û¤ä¤Û¤äµð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁàË¨¤¨Âµá¤ªÃãÌÜ¥Ý¡¼¥º¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¨¡Á¿Í²á¤®¤ë¡×¡Ö¾Ð´éºÇ¹â¡×
à¸µÆ±Î½á¤Î½ÐÅ¹¤·¤¿¤ªÅ¹¤ÎÁ°¤Ç¡Ä
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿µð¿Í¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ¤µ¤ó¤Îà¤ªÃãÌÜ¤Ê¥Ý¡¼¥ºá¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤ÎÅê¼ê¡¦²£»³¹°¼ù¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¤Á¤ç¡¼¤µ¤ó¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Á¤ç¡¼¤µ¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²£»³¤µ¤ó¤¬½ÐÅ¹¤·¤¿Å¹¡ÖYOKOCHEE¡Ê¥è¥³¥Á¡¼¡Ë¡×¤ÎÁ°¤Ç¤ÎÄ¹Ìî¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¼ê¤Î¹Ã¤Þ¤Ç¾åÃå¤ÎÂµ¤¬Ê¤¤Ã¤¿àË¨¤¨Âµá¾õÂÖ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤àÄ¹Ìî¤µ¤ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¸æ»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö2¿Í¤Î¾Ð´éºÇ¹â¡×¡ÖJK¸«¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¨¡Á¿Í²á¤®¤ë¡×¡Ö¤Á¤ç¡¼¤µ¤ó¤Î¤«¤ï¤è¤µ¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²£»³¤µ¤ó¤Ï2015Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¹Åç¤ËÆþÃÄ¡£19Ç¯¤ÎÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¸å¡¢µð¿Í¤ÎÂÇ·âÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¼«¤éºî¤Ã¤¿¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤òº×¤ê¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£