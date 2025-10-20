¡ÖËÜ¿Í¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×Ì´¥°¥ë¡¼¥×²Î¼ê¤¬¸ø³«¤·¤¿à¶ÄÅ·2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¥¢¥Ñ¼ÒÄ¹¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¡Á¤¤¡×¡Ö¼ÒÄ¹¡Á! ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¥¿¥¥·¡¼¥É¤Î²ñ¡×¤Çà¼ÒÄ¹°ã¤¤á¤ÎÄÁ¾ìÌÌ
¡¡ÄÌÈÎCM¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎàÌ´¥°¥ë¡¼¥×²Î¼êáÊÝ²ÊÍÎ¤¤¬¡¢¶Ã¤¤Îà¼ÒÄ¹¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÏÂ²Î»³¤Ë¤Æ¡Ø¥¿¥¥·¡¼¥É¤Î²ñ¡Ù¤Î¤ª»Å»ö¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÊÝ²Ê¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ñ¼ÒÄ¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Î¤Þ¤Í¤Î¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤«¤¸¤Þ¤Þ¤ê¤µ¤ó¡¡¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤«¤¸¤Þ¤Þ¤ê(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬¡¢¹ñÆâÂç¼ê¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡×(ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä)¤ÎÌ¾Êª¼ÒÄ¹¡¦¸µÃ«ÉçÈþ»Ò¤µ¤ó¤ò¤â¤Î¤Þ¤Í¤·¤¿à¥¢¥Ñ¼ÒÄ¹2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¼ÒÄ¹¡Á! ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö¥¢¥Ñ¼ÒÄ¹¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¡Á¤¤¡×¡Ö¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ÈËÜ¿Í¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£