日テレNEWS NNN

写真拡大

20日（月）北海道は初雪の便り。午後は日本海側で冷たい雨が降るでしょう。

＜20日（月）の天気＞
大陸の高気圧から寒気が吹き出し、日本付近に流れ込んでいます。北海道では稚内と北見枝幸で初雪、手稲山で初冠雪となりました。午後も北海道の山では積雪となり、日本海側北部やオホーツク海側では平地でも雪の降り積もるところがありそうです。

また、寒気の影響で、本州の日本海側でも冷たい雨が降る見込みです。一方、秋雨前線は南に離れ、太平洋側の雨はやんでいるところが多くなってますが、夜は再び雨が降りやすくなるでしょう。前線が近づく沖縄では激しい雷雨になる見込みです。

＜予想最高気温（前日差）＞
北日本は11月中旬並みの寒さ。関東は前日より大幅に低く、ヒンヤリと感じられそうです。
札幌　　10℃（-3）
秋田　　12℃（-4）
新潟　　20℃（±0）
東京　　20℃（-4）
名古屋　25℃（＋1）
大阪　　25℃（＋2）
鳥取　　23℃（＋2）
高知　　27℃（-3）
福岡　　25℃（＋2）
鹿児島　26℃（-5）

＜週間予報＞
■西日本・沖縄
日本海側では晴れる日もありますが、太平洋側では23日（木）にかけてくもりや雨になるでしょう。最高気温25℃以下のところが多く、朝晩もぐっと涼しくなりそうです。沖縄では24日（金）頃にかけて警報級の大雨になるおそれがあります。土砂災害などに十分注意してください。

■北日本・東日本
北海道では冷たい雨や雪の日が続き、東日本も週の前半はすっきりしない天気になる見込みです。週の後半は各地で日差しが届くでしょう。最低気温は北日本や長野でひとケタとなり、東京も10℃ちょっとで冬を感じる冷え込みとなりそうです。最高気温は札幌で10℃前後、東京でも22日（水）は16℃の予想で、昼間も上着がほしいくらいになるでしょう。