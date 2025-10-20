20日（月）北海道は初雪の便り。午後は日本海側で冷たい雨が降るでしょう。

＜20日（月）の天気＞

大陸の高気圧から寒気が吹き出し、日本付近に流れ込んでいます。北海道では稚内と北見枝幸で初雪、手稲山で初冠雪となりました。午後も北海道の山では積雪となり、日本海側北部やオホーツク海側では平地でも雪の降り積もるところがありそうです。

また、寒気の影響で、本州の日本海側でも冷たい雨が降る見込みです。一方、秋雨前線は南に離れ、太平洋側の雨はやんでいるところが多くなってますが、夜は再び雨が降りやすくなるでしょう。前線が近づく沖縄では激しい雷雨になる見込みです。

＜予想最高気温（前日差）＞

北日本は11月中旬並みの寒さ。関東は前日より大幅に低く、ヒンヤリと感じられそうです。

札幌 10℃（-3）

秋田 12℃（-4）

新潟 20℃（±0）

東京 20℃（-4）

名古屋 25℃（＋1）

大阪 25℃（＋2）

鳥取 23℃（＋2）

高知 27℃（-3）

福岡 25℃（＋2）

鹿児島 26℃（-5）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

日本海側では晴れる日もありますが、太平洋側では23日（木）にかけてくもりや雨になるでしょう。最高気温25℃以下のところが多く、朝晩もぐっと涼しくなりそうです。沖縄では24日（金）頃にかけて警報級の大雨になるおそれがあります。土砂災害などに十分注意してください。

■北日本・東日本北海道では冷たい雨や雪の日が続き、東日本も週の前半はすっきりしない天気になる見込みです。週の後半は各地で日差しが届くでしょう。最低気温は北日本や長野でひとケタとなり、東京も10℃ちょっとで冬を感じる冷え込みとなりそうです。最高気温は札幌で10℃前後、東京でも22日（水）は16℃の予想で、昼間も上着がほしいくらいになるでしょう。