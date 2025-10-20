TRF・DJ KOO、26歳迎えた娘＆妻と3ショット「仲良し」「ステキな家族」 “らしい言葉”で誕生日を祝福「思いっきり人生楽しんで下さい!!ハピバ DO DANCE!!」
TRFのリーダーでDJのDJ KOO（64）が19日、自身のインスタグラムを更新。「10月19日!!今日は娘の誕生日!!」と報告し、26歳を迎えた娘、妻との家族3ショットを公開した。
【写真】「仲良し」「ステキな家族」26歳迎えた娘＆妻との3ショット披露のDJ KOO
「今回は仕事で熊本〜福岡だっので！家族を呼んで福岡でお祝いしました!!」（原文ママ）と明かし、バースデーケーキを囲んだ3ショットなど、3枚の写真をアップ。「誕生日に父親のDJを見てもらえたのも嬉しかったw」とうれしそうに明かした。
また「いくつになっても子どもの成長は宝物ですね」と親心を語り、「幸多き一年を！思いっきり人生楽しんで下さい!!ハピバ DO DANCE!!」と“らしい”言葉でメッセージを届けた。
コメント欄には「娘さん、お誕生日おめでとうございます」「ケーキ超可愛い」「仲良し家族」「ステキな家族」「ご家族を大切にされていて素敵だなって思っています」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
【写真】「仲良し」「ステキな家族」26歳迎えた娘＆妻との3ショット披露のDJ KOO
「今回は仕事で熊本〜福岡だっので！家族を呼んで福岡でお祝いしました!!」（原文ママ）と明かし、バースデーケーキを囲んだ3ショットなど、3枚の写真をアップ。「誕生日に父親のDJを見てもらえたのも嬉しかったw」とうれしそうに明かした。
コメント欄には「娘さん、お誕生日おめでとうございます」「ケーキ超可愛い」「仲良し家族」「ステキな家族」「ご家族を大切にされていて素敵だなって思っています」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。