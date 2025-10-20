フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。

10歳から4年間在住していたという、プエルトリコへの想いを綴りました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 「まさかの古巣NHKの真隣でのお仕事 知り合いに遭遇したりするかなぁ〜なんて少々の気まずさを感じながらも、とっても楽しい時間でした！笑」





中川安奈さんは、ラジオ番組に出演したことを明かすと「代々木公園で開催中のプエルトリコフェスティバルから 中継させていただきました」と、報告。



続けて「まさかの古巣NHKの真隣でのお仕事 知り合いに遭遇したりするかなぁ〜なんて少々の気まずさを感じながらも、とっても楽しい時間でした！笑」と、綴りました。





そして「小さい頃に住んでいたプエルトリコにまつわるお祭りということで、実は楽しみすぎて昨日下見に行っていたんです❤」「ミニステージの近くに立つと、当時のプエルトリコでの日々を思い出して胸が熱くなってなんだか泣きそうでした そのくらいみなさん楽しそうに踊ったり歌ったりしていて！」と、記しました。





中川翔子さんは「陽気な感じが最高 今年初開催だったみたいなので、さらにパワーアップしてまた来年やってくれたらいいなぁ」と、投稿。



続けて「急にお声がけしたにもかかわらず快く一緒に中継に臨んでくださったラテン侍さん、プエルトリコ出身のエトさん、本当にありがとうございました 出会いに感謝」「Mucho gusto」「私もプエルトリコやラテンの魅力を伝えていきたいなっ」と、その思いを綴っています。







【 中川安奈さん プロフィール 】









生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫





3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。







【担当：芸能情報ステーション】