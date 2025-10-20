米国では、「トランプ関税」の影響でコーヒーの価格が上昇している/Julio Cortez/AP

（ＣＮＮ）米国で「トランプ関税」の影響によるコーヒーの値上がりが続き、消費者を直撃している。

８月のコーヒーの小売価格は、トランプ政権による関税などの影響で前年同月に比べてほぼ２１％上昇した。トランプ政権は７月、ブラジルに５０％、ベトナムに２０％、コロンビアに１０％の関税をそれぞれ発動した。

全米コーヒー協会によると、米国はコーヒーの９９％を輸入している。相手国は正味重量でブラジルが３０．７％と最も多く、次いでコロンビアの１８．３％、ベトナムの６．６％が続く。

飲食店向けの管理ソフトウェアを提供するトーストによると、飲食店のレギュラーコーヒーの平均価格は前年に比べて１０セント値上がりして３．５２ドル（約５３０円）になった。

こうした動きに対し、９月には超党派の議員がコーヒー免税法案を提出している。

「（消費者は）少しでも節約するためにブランドを変えたり、買い得品を求めたり、品質を落としたりする可能性がある」。非営利調査団体コンファレンス・ボードの上級エコノミスト、エリン・マクラフリン氏はそう指摘する。

米首都ワシントンではこのところ、ドリップコーヒーやエスプレッソの値上がりが目に付く。トーストの集計によると、８月の平均価格はレギュラーホットコーヒーが４．２１ドルで前年比４％増、水出しコーヒーは５．３５ドルで同３．７％の値上がりだった。

バージニア州と首都ワシントンで３店舗を展開する１９１６年創業のスウィングス・コーヒー・ロースターズもコストの上昇に直撃されている。経営者のマーク・ウォーマス氏はＣＮＮの取材に対し、トランプ関税に環境問題や労働問題の影響が加わって「全般的に極めて厳しい状況」にあると語った。

「消費者がそのつけを払わされている」とウォーマス氏は言い、「唯一の敗者は消費者だ」と訴える。

同氏によると、コーヒーは１杯あたり約１０〜１５セント値上がりする可能性もある。ただ、たとえコーヒー豆の輸入コストが５０％増大したとしても、カップ１杯の値段が５０％値上がりするわけではない。

「（コーヒーは）一種の手頃なぜいたくとみなされている。１杯３ドルが３．５ドルになったとしても、ワシントン住民の消費習慣は変わらないだろう」ウォーマス氏は予想する。

カリフォルニア州とメリーランド州で２店舗を展開するビジランテ・コーヒーの経営者クリス・ビジランテ氏によると、コーヒー１ポンドあたりの平均価格は約４ドルから、最大６ドルに値上がりした。１２オンス入りのコーヒー豆の販売価格は１袋５０セント〜１ドル値上がりする可能性がある。

ビジランテのコーヒーはブラジルから大半を輸入し、インドネシアやエチオピア、コロンビアなどからも豆を輸入している。米政府機関の人員削減などの影響が首都ワシントンの住民に及ぶ中、同社は価格を維持するために他国からのコーヒー輸入も検討しているという。

ブラジルのコーヒー豆は、米国への輸出に対する５０％の関税に加え、干ばつが原因で供給が縮小している。

メリーランド州でセルティック・カップ・コーヒー・ロースティングを経営するダグ・イルグ氏は、この８カ月でコストが目に見えて増大したと述べ、トランプ関税が「間違いなく状況を変えた」と話す。

特に中小企業は厳しい状況に追い込まれているといい、「このまま営業を続けるべきかどうか常に検討している」と別の経営者は語った。