¾Î¹æÊÖ¾å¡¦¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÎÄï¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤Ë¡Ö²¦¼¼¤ØÊóÉü¤Î²ÄÇ½À¡×¡¡ÀìÌç²È¤¬»ØÅ¦
¡¡¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÎÄï¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤Ï£±£·Æü¤Ë¥è¡¼¥¯¸ø¼ß¤Î¾Î¹æ¤Ê¤É¤òÊÖ¾å¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñ²¦¤È£±£°Ê¬´Ö¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¾Î¹æ¤òÊü´þ¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢º£¸å¤â²¦¼¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È±Ñ»æ¥µ¥ó¤¬£±£¹Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤Ï¡¢ÀÅªµÔÂÔºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¸øÈ½Á°¤Ë¼«»¦¤·¤¿¸Î¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤È¤Î´Ø·¸¤ä¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥Ñ¥¤ÍÆµ¿¼Ô¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Îµ¿ÏÇ¤¬¤¢¤ê¡¢ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñ²¦¤Ï¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ËÈèÊÀ¡¢·ãÅÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È´ËÜÅª¤ÊÂÐºö¤¬É¬Í×¤À¤È¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·²¦¼¼ÀìÌç²È¤Î¥Õ¥£¥ë¡¦¥À¥ó¥Ô¥¢»á¤Ï¡¢ÄÉÊü¤µ¤ì¤¿²¦»Ò¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²¦¼¼¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤ò·üÇ°¤·¡Ö¤â¤·Èà¤¬ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ´°Á´¤ËÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤é¡¢Èà¤äÈà¤Î¸µºÊ¤¬¤Þ¤¿ËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢È¿·â¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤ÈÃ¯¤¬¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤È¸µºÊ¤Î¥µ¥é¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï²áµî¤Ë²¦¼¼¤Ë¿ô¡¹¤ÎÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£Æ±»á¤ÏÌäÂê¤Î¤¢¤ë£²¿Í¤òÀ¤´Ö¤ÎÌÜ¤«¤é±ó¤¶¤±¡¢²¦¼¼¤«¤é±ó¤¶¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òËÉ¤°ºÇÁ±¤ÎÊýË¡¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥À¥ó¥Ô¥¢»á¤Ï¡¢²¦¼¼¤Ë¤Ï²¦»Ò¤ò½èÈ³¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤¬ÊóÉü¤È¤·¤Æ²¦¼¼¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨»Ï¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤¬ÀÅªµÔÂÔ¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¸Î¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢¡¦¥¸¥å¥Õ¥ê¡¼¤µ¤ó¤Î±øÅÀ¤òË½¤¯¤¿¤á¤Ë¥í¥ó¥É¥ó·Ù»ëÄ£¤òÆ°°÷¤·¤¿¤È¤Îµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥ó¥É¥ó·Ù»ëÄ£¤¬ÁÜºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¤È¤ÎºÇ¶á¤ÎÈ¯É½¤â·üÇ°ºàÎÁ¤À¤ÈÆ±»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥ó¥Ô¥¢»á¤Ï¡Ö¤â¤·Èà¤¬¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¡¦¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ð¥Ã¥Æ¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢¥¹¥¤¥¹¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ä´Ø·¸¼ÔÁ´°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¬ºÇÁ±ºö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡Ö¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤Ï¤«¤Ê¤êÎä¹ó¤Ê¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ä«¡¢¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤Ï¡Ê¾ÍèÅª¤Ê¡ËÂ×´§¼°¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤Ï²¦¼¼¤Ï¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤ä¾Íèµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤³¤¦¤È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£