µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡¢2026Ç¯2·î¤ËBillboard Live³«ºÅ·èÄê¡ª½é¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÊÔÀ®¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡¢2019Ç¯¤è¤ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëµ´Æ¬ÌÀÎ¤¤¬¡¢2026Ç¯2·î¤Ë½é¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¡ÖAkari Kito Billboard Live 2026¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
2026Ç¯2·î15Æü(Æü)¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ¡¢2·î22Æü(Æü)¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£½Ð±é¼Ô¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Îµ´Æ¬ÌÀÎ¤¤ÎÂ¾¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎONiGASH!MA¤«¤é
À¾Ìî·ÃÌ¤(Pf)¡¢µû½»Í´õ(Gt)¤¬»²²Ã¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÊÔÀ®¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º´Æ£±Ñè½¹á(Vn)¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
3rd Album¡ÖJourney¡×¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ¥Àè¿½¤·¹þ¤ß·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤«¤Ä¡¢FC²ñ°÷¸ÂÄê¤ÇºÇÂ®ÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß¤¬ËÜÆü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤¼¤Òµ´Æ¬ÌÀÎ¤½é¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿À¤³¦´Ñ¤ä²ÎÀ¼¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡££ì¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
Akari Kito Billboard Live 2026
¡Ú½Ð±é¡Ûµ´Æ¬ÌÀÎ¤¡ÊVo.¡Ë
Support Musician¡§À¾Ìî·ÃÌ¤¡ÊPf.¡Ë¡¢µû½»Í´õ¡ÊGt.¡Ë¡¢º´Æ£±Ñè½¹á¡ÊVn.¡Ë
¡Ô¿ÀÆàÀî¸ø±é¡Õ
2026/2/15(Æü)
1st¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì15:00 ³«±é16:00
2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì18:00 ³«±é19:00
[²ñ¾ì]Billboard Live YOKOHAMA
¡ÔÂçºå¸ø±é¡Õ
2026/2/22Æü(Æü)
1st¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì14:00¡¿³«±é15:00
2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸ ³«¾ì17:00¡¿³«±é18:00
[²ñ¾ì]Billboard Live OSAKA
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡Ê¢¨°û¿©Âå¶âÊÌ¡Ë
¡Ô¿ÀÆàÀî¸ø±é¡Õ
DX¥·¡¼¥ÈDUO¡¡¡ï20,900-¡Ê¥Ú¥¢ÈÎÇä¡Ë
DX¥·¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡¡¡ï9,900-
S»ØÄêÀÊ¡¡¡ï9,900-
R»ØÄêÀÊ¡¡¡ï8,800-
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¥·¡¼¥È¡¡¡ï9,400-¡Ê1¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¡Ë
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥µ¥¤¥É¥·¡¼¥È¡¡¡ï8,300-¡Ê1¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¡Ë
¡ÔÂçºå¸ø±é¡Õ
BOX¥·¡¼¥È¡¡¡ï20,900-¡Ê¥Ú¥¢ÈÎÇä¡Ë
S»ØÄêÀÊ¡¡¡ï9,900-
R»ØÄêÀÊ¡¡¡ï8,800-
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È¡¡¡ï8,300-¡Ê1¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡¡ØSmiley Light Village¡Ù²ñ°÷¤«¤ÄÍ¥ÀèÈÎÇä¿½¹þ·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö 2025/10/18(ÅÚ) 21:00 ¡Á 2025/11/02(Æü) 23:59
ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½ 2025/11/06(ÌÚ) 19:00°Ê¹ß
»ÙÊ§¼êÂ³´ü´Ö 2025/11/06(ÌÚ) 19:00 ¡Á 2025/11/09(Æü) 21:00
¡ÌËç¿ôÀ©¸Â¡Í1²ñ°÷1¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤ ³Æ¸ø±é 2Ëç¤Þ¤Ç
¡Ì»ÙÊ§ÊýË¡¡Í¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ
¡ÌÈ¯·ôÊýË¡¡Í¥¹¥Þ¥Á¥±¡¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÈ¯·ô¡¿¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥óÈ¯·ô
¡ö¤ªÏ¢¤ìÍÍ¤ÏFC²ñ°÷¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÆþ¾ì²ÄÇ½¤Ç¤¹
¢Í¥ÀèÈÎÇä¿½¹þ·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡ÊFC²ñ°÷¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â²Ä¡Ë
¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö 2025/11/12(¿å) 00:00¡Á 2025/12/02(²Ð) 23:59
ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½ 2025/12/05(¶â) 19:00°Ê¹ß
»ÙÊ§¼êÂ³´ü´Ö 2025/12/05(¶â) 19:00 ¡Á 2025/12/07(Æü) 21:00
¡ÌËç¿ôÀ©¸Â¡Í1¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤ ³Æ¸ø±é 2Ëç¤Þ¤Ç
¡Ì»ÙÊ§ÊýË¡¡Í¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ
¡ÌÈ¯·ôÊýË¡¡Í¥¹¥Þ¥Á¥±¡¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÈ¯·ô¡¿¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥óÈ¯·ô
¢¨¢Àè¹Ô¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¤·¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¡Àè¹Ô»þ¤Ë¥·¥ê¥¢¥ë¤ò¤¹¤Ç¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Æ±°ì¥·¥ê¥¢¥ë¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¿½¹þ´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¿½¹þÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¢¤ÎÀè¹Ô¿½¹þ¤ËºÝ¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯10·î15ÆüÈ¯Çä¡¡µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡ÖJourney¡×¡ÊSCCG-00176/ PCCG-02463/ PCCG-02464¡ËÉõÆþ¤ÎÍ¥ÀèÈÎÇä¿½¹þ·ô¤ËµºÜ¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤
£¡ØSmiley Light Village¡Ù²ñ°÷¡ÊÍ¥ÀèÈÎÇä¿½¹þ·ô¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö 2025/11/12(¿å) 00:00¡Á 2025/12/02(²Ð) 23:59
ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½ 2025/12/05(¶â) 19:00°Ê¹ß
»ÙÊ§¼êÂ³´ü´Ö 2025/12/05(¶â) 19:00 ¡Á 2025/12/07(Æü) 21:00
¡ÌËç¿ôÀ©¸Â¡Í1²ñ°÷ÍÍ¤Ë¤Ä¤¡¢³Æ¸ø±é 2Ëç¤Þ¤Ç
¡Ì»ÙÊ§ÊýË¡¡Í¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ
¡ÌÈ¯·ôÊýË¡¡Í¥¹¥Þ¥Á¥±¡¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÈ¯·ô¡¿¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥óÈ¯·ô
¡ö¤ªÏ¢¤ìÍÍ¤ÏFC²ñ°÷¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÆþ¾ì²ÄÇ½¤Ç¤¹
¢¨¿½¹þÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼ÆüÄø¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤âÍ½Äê¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë
¤Club BBL²ñ°÷¡¦Ë¡¿Í²ñ°÷Àè¹Ô¡Ê¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡Ë
2025/12/22¡Ê·î¡ËÀµ¸á12:00¡Á
¥¥²¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦°ìÈÌÈ¯Çä¡Ê¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡¿e+¡Ë
2025/12/29¡Ê·î¡ËÀµ¸á12:00¡Á
Ãí°Õ»ö¹à
¢§»ØÄêÎÁ¡¦ºÂÀÊ¿ÞÅù¤Ï²¼µ¥Ú¡¼¥¸Æâ¤Ë¤´°ÆÆâ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ
https://www.billboard-live.com/club/y_index.html
Âçºå
http://www.billboard-live.com/club/o_index.html
¡¦Å¹ÆâÁ´ÀÊ¶Ø±ì
¢¨¾®³ØÀ¸Ì¤Ëþ¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Î¤´ÆþÅ¹ÉÔ²Ä¡£
¢¨16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÆþÅ¹¤Ë¤ÏÀ®¿Í¤ÎÆ±È¼¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨ÀÄ¾¯Ç¯¤ÎÌë´Ö³°½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î¾òÎã¤Ë´ð¤Å¤¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½ª±é»þ¹ï¤¬¸á¸å11»þ¤ò²á¤®¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë°ìÉô¤Î2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤Î¤´ÆþÅ¹¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Í½Ìó¸¢¤ÎÅ¾Çä¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ°÷¤´ËÜ¿ÍÍÍ¤¬¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤´Í½Ìó¤¬Ìµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¡¦ËÜ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç¡¢Club BBL²ñ°÷ÆÃÅµ¤ÏÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¸å¤ÎÊÑ¹¹¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ëÉÔ²Ä
¡¦¤´°û¿©Âå¶â¤ÏÊÌÅÓ¤ª»ÙÊ§¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÅöÁªºÂÀÊ°ÌÃÖ¤Ë¤è¤ê¤´ÁêÀÊ¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤´Íè¾ìÁ°¤Ë¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖHPÆâ¡¢Attention¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¡¢ºÂÀÊ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡¢¸ø±éÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£¸ø±é¤ÎÃæ»ß¤ä±ä´ü¤Î¾ì¹ç¤ÎÎ¹ÈñÅù¤ÎÊä½þ¤ÏÃ×¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡¦½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢É¬¤º¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¨¥ê¥¢¤Ï1¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤
¢¨¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢BOX=¤ª1¿ÍÍÍ2Ëç2ÁÈ¹ç·×4Ëç¤Þ¤Ç(2Ëç1ÁÈÃ±°Ì¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¡¢1¥»¥Ã¥È¤Î²Á³Ê¤Ï¡ï20,900¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹)
¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡¦¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå
TEL¡§06-6342-7722
¢©530-0001ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ2ÃúÌÜ2ÈÖ22¹æ ¥Ï¡¼¥Ó¥¹PLAZA ENT B2
¡¦¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö²£ÉÍ
TEL¡§0570-05-6565
¢©231-0003 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶èËÌÃçÄÌ5 ÃúÌÜ57 ÈÖÃÏ2 KITANAKA BRICK¡õWHITE 1F
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Billboard Live
https://www.billboard-live.com/
¢¨¸ø±é¤ÎÆâÍÆ¤äÅöÁª¼Ô¾ðÊó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç²¿Â´¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¾ðÊó
µ´Æ¬ÌÀÎ¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖSmiley Light Village¡×
https://kitoakari-fc.com/
²ñÈñ¡§·î³Û440±ß(ÀÇ¹þ)
²ñ°÷ÆÃÅµ
¡¦NEWS
¡¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë²ñ°÷¾Ú
¡¦MOVIE
¡¦Photo Gallery
¡¦Wall Paper
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÍ½Ìó
¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü(ÉÔÄê´ü)
¡¦FC¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÈÎÇä(ÉÔÄê´ü)
¡¦¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥á¡¼¥ë
¡¦¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¡¼¥ë
¡¦¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó
¡¦¤½¤ÎÂ¾¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä(Í½Äê)
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
10·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¢·ì±Õ·¿B·¿¡£
2014Ç¯¤è¤êÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¡Ø¥¿¥¤¥à¥Ü¥«¥ó µÕ½±¤Î»°°¿Í¡Ù¤Ë¤Æ¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¥«¥ì¥óÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙãÞÌçÇ©󠄀Æ¦»ÒÌò¡¢¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡Ù¶á¹¾ÈàÊýÌò¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¥»¥¤¥¦¥ó¥¹¥«¥¤Ìò¡¢¡ØRe:¥¹¥Æ¡¼¥¸! ¥É¥ê¡¼¥à¥Ç¥¤¥º¢ö¡Ù·îºä¼ÓÍ³Ìò¡¢¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢²Î¤¦¤³¤È¡£
2019Ç¯10·î16Æü¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSwinging Heart¡×¤Ë¤Æ¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤è¤ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£3Ëç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥Ë¥á¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ËÈ´Å§¡£1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSTYLE¡×¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°7°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡ÖÂè½½¸Þ²ó À¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ç¤Ï½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¼ç¤Ê½Ð±éºî
¡Ø¥·¥ã¥É¡¼¥Ï¥¦¥¹¡Ù¥±¥¤¥ÈÌò¡¢¡Ø¤è¤¦¤³¤½¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Î¶µ¼¼¤Ø¡ÙËÙËÌÎë²»Ìò¡¢¡Ø¥×¥ê¥Þ¥É¡¼¥ë¡Ù¥ì¡¼¥Ä¥§¥ëÌò¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙãÞÌçÇ©󠄀Æ¦»ÒÌò¡¢¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡Ù¶á¹¾ÈàÊýÌò¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¥»¥¤¥¦¥ó¥¹¥«¥¤Ìò¡¢¡ØÃÏÇû¾¯Ç¯²Ö»Ò¤¯¤ó¡ÙÈ¬¿ÒÇ«¡¹Ìò¡¢¡ØRe:¥¹¥Æ¡¼¥¸! ¥É¥ê¡¼¥à¥Ç¥¤¥º¢ö¡Ù·îºä¼ÓÍ³Ìò¡¢¡ØSSSS.GRIDMAN¡Ù¤Ï¤Ã¤¹Ìò¡¢¡Ø»ä¤ËÅ·»È¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤¿¡ª¡ÙÉ±ºäÇµ°¦Ìò¡¢¡Ø¥Ö¥ì¥ó¥É¡¦S¡ÙÆü¸þ²ÆÈÁÌò¡¢Â¾Â¿¿ô
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
µ´Æ¬ÌÀÎ¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://kitoakari.com