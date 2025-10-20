女性が悩みや苦しみを人と共有することでストレスを解消する「思いやり反応」とは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 ストレスの話】

女性は悩みや苦しみを人と共有するのが上手

人はストレスを感じると「チャレンジ反応」か「思いやり反応」を示します。特に女性は「思いやり反応」でストレスを解消する人が目立ちます。

「思いやり反応」は、人との結びつきによって困難や危機を脱しようとするもの。そこにはストレスを感じると分泌される、オキシトシンというホルモンが関わっています。このホルモンには「人とつながり合いたい」という気持ちを高める作用があるので、悩みや不満を家族や友人に話すことで、ストレスを乗り越えようとします。

もともと女性は感情を言語化するのが得意です。さらに、心の内を人に聞いてもらうことにも抵抗がないので「思いやり反応」でストレスに対処することが多いのでしょう。

「誰かとつながりたい」という気持ちは、人を助けたり、新たな恋をしたりといった、周囲の人への思いやりや愛情というかたちでも表れます。災害で被災した人たちがお互いを労いたわり、助け合う行動をとることも「思いやり反応」のひとつです。

「チャレンジ反応」と同じように「思いやり反応」も、ストレスがポジティブな思考や行動を生みます。ここからわかるのは、ストレスは決してネガティブなものではないということ。対処の仕方、考え方ひとつで「前向きな変化のきっかけになる」ということです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ストレスの話』監修：ゆうき ゆう