絶品タレでご飯がすすむ◎さつまいも、れんこん、まいたけの「デリ風惣菜」がリピ確定

さつまいもとれんこん、まいたけのデリ風おかずを作ってみた

秋は根菜やきのこがおいしい季節。さつまいもやれんこん、まいたけなどが食卓に並ぶ機会も多くなります。

しかし、これらの食材はつい副菜に落ち着きがちで、「ご飯が進むおかず」にするのは難しいもの。さらに見た目が地味になりやすいのも小さな悩みです。

そんなときにデパ地下のように見映えもよく、ご飯にもぴったりな“デリ風お惣菜レシピ”と出会いました。

片栗粉をまぶしてカリッと揚げ焼き

では、実際に作ってみたいと思います！





1. さつまいもとれんこんは半月切りにして水（れんこんは酢水）にさらします。まいたけは手で裂いておき、タレ用の調味料は合わせておきましょう。





2. さつまいもとれんこんの水気をしっかり拭き取り、表面に片栗粉をまぶします。





3. フライパンに油を熱し、さつまいもを重ならないように並べて中火で焼きます。両面がこんがり焼けたら、お皿に取り出しましょう。





4. れんこんとまいたけを入れ、さつまいもと同様に焼きます。





5. フライパンに赤唐辛子を加えて香りを立たせ、具材を戻したらタレの材料を加えて中火で炒めます。





6. タレが煮詰まり、全体に照りが出たら完成です！

甘酸っぱく、あとを引く味わい





仕上げに刻みパセリを散らして、緑をプラスしました。

酢入りのタレの甘酸っぱい香りがして、食欲をそそります。





片栗粉をまぶしたことで、さつまいもとれんこんの表面がカリッと仕上がっています。

かむたびにれんこんのシャキシャキ感と、さつまいものほくほく感が交互に感じられて、食感の対比が楽しいです。

さらにまいたけは焼き色がしっかりついて香ばしく、口に入れると秋らしい風味がふわっと広がります。

全体に絡むタレはオイスターソースとはちみつがうまく調和して甘酸っぱさの中に深みがあり、ご飯によく合う味わいに仕上がっていました。

味も彩りも◎なお惣菜

実際に作った方からも「タレが絶品」「おしゃれな感じにできました」と好評のレシピ。根菜やまいたけの食感とおいしさを堪能でき、ご飯もすすむ一品でした。

さつまいもや唐辛子の赤と、パセリの緑がアクセントになり、食卓の彩りになるのも嬉しいですね。

秋の味覚をおしゃれに味わいたいときや、野菜をたっぷり食べたい日にぴったり。気になった方は、ぜひおうちで試してみてくださいね。