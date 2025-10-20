絶品タレでご飯がすすむ◎さつまいも、れんこん、まいたけの「デリ風惣菜」がリピ確定
さつまいもとれんこん、まいたけのデリ風おかずを作ってみた
秋は根菜やきのこがおいしい季節。さつまいもやれんこん、まいたけなどが食卓に並ぶ機会も多くなります。
しかし、これらの食材はつい副菜に落ち着きがちで、「ご飯が進むおかず」にするのは難しいもの。さらに見た目が地味になりやすいのも小さな悩みです。
そんなときにデパ地下のように見映えもよく、ご飯にもぴったりな“デリ風お惣菜レシピ”と出会いました。
片栗粉をまぶしてカリッと揚げ焼き
では、実際に作ってみたいと思います！
1. さつまいもとれんこんは半月切りにして水（れんこんは酢水）にさらします。まいたけは手で裂いておき、タレ用の調味料は合わせておきましょう。
2. さつまいもとれんこんの水気をしっかり拭き取り、表面に片栗粉をまぶします。
3. フライパンに油を熱し、さつまいもを重ならないように並べて中火で焼きます。両面がこんがり焼けたら、お皿に取り出しましょう。
4. れんこんとまいたけを入れ、さつまいもと同様に焼きます。
5. フライパンに赤唐辛子を加えて香りを立たせ、具材を戻したらタレの材料を加えて中火で炒めます。
6. タレが煮詰まり、全体に照りが出たら完成です！
甘酸っぱく、あとを引く味わい
仕上げに刻みパセリを散らして、緑をプラスしました。
酢入りのタレの甘酸っぱい香りがして、食欲をそそります。
片栗粉をまぶしたことで、さつまいもとれんこんの表面がカリッと仕上がっています。
かむたびにれんこんのシャキシャキ感と、さつまいものほくほく感が交互に感じられて、食感の対比が楽しいです。
さらにまいたけは焼き色がしっかりついて香ばしく、口に入れると秋らしい風味がふわっと広がります。
全体に絡むタレはオイスターソースとはちみつがうまく調和して甘酸っぱさの中に深みがあり、ご飯によく合う味わいに仕上がっていました。
味も彩りも◎なお惣菜
実際に作った方からも「タレが絶品」「おしゃれな感じにできました」と好評のレシピ。根菜やまいたけの食感とおいしさを堪能でき、ご飯もすすむ一品でした。
さつまいもや唐辛子の赤と、パセリの緑がアクセントになり、食卓の彩りになるのも嬉しいですね。
秋の味覚をおしゃれに味わいたいときや、野菜をたっぷり食べたい日にぴったり。気になった方は、ぜひおうちで試してみてくださいね。