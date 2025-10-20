新じゃがと豚こまの青のりバター炒め（料理・市瀬悦子、撮影・難波雄史）


【画像を見る】ボリューム満点！ じゃがいもと豚肉のガッツリおかず

煮たり焼いたり炒めたり！ 調理によって色々な食感を楽しめるのが魅力のじゃがいも。メインのボリュームおかずから副菜まで、使い勝手も抜群です。さらに常備食材の定番であるじゃがいもは、和洋中、どんなジャンルとも相性ばっちりですよね。

そんなじゃがいもをもっと美味しく食べられる、日々のレパートリーを増やすレシピをご紹介します。

■新じゃがと豚こまの青のりバター炒め

箸が止まらなくなる、相性抜群のバター＆青のり味

1人分　257kcal

塩分　1.1g

材料（2〜3人分）

新じゃがいも…小6〜7個（約300g）

豚こま切れ肉…200g

青のり…小さじ1

サラダ油

バター



作り方

1　新じゃがは皮つきのままよく洗って半分（大きければ3〜4等分）に切り、水けがついたまま、切り口を下にして耐熱皿に並べる。ラップをかけて5分、竹串を刺すとすっと通るくらいまでレンチン（600W）し、水けをきる。

2　フライパンに油大1/2を中火で熱し、1を加える。皮がこんがりとするまで転がしながら、約2分焼きつける。

3　新じゃがを端に寄せ、あいたところに豚肉を加えて、ほぐしながら色が変わるまで炒める。

4　バター10g、塩小さじ1/2、青のりを加え、さっと炒め合わせる。

料理／市瀬悦子、撮影／難波雄史

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。

・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』