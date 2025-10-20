タレントのなるみが、若い女性マネージャーにキレた!? その理由は、マネージャーがなるみにコソコソ隠れて、日本でも流行の韓国スイーツを大はしゃぎで食べていたから。そのスイーツは、思わずのけぞるほど絶品らしく……!?

なるみとナインティナインの岡村隆史がMCを務めるバラエティ番組『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）が、ナイトinナイト枠放送10年目に突入！ これを祝して2人は、吉本新喜劇の座長・すっちーとともに、番組初の海外ロケで韓国を訪れ、絶品グルメやショッピングを楽しんだ。

現地コーディネーターのイムさんいわく、韓国に来たら絶対に行くべきスポットの1つがコンビニとのこと。イムさんが「韓国で今最もホットで人気」とプッシュしたのは、1万8000店舗もある、韓国最大のコンビニチェーン・CUだ。

数ある商品の中でも、累計販売数7億個超えのビヨットはマストバイ！ 様々な味があり1個約230円のビヨットは、クリーミーなバニラヨーグルトにサクサクのチョコリング等を混ぜて食べる、ソウルっ子のポピュラーな朝食として知られている。

ビヨットは、日本でも販売され始めているため、トレンドに敏感ななるみの女性マネージャーはもちろん知っていたそう。なるみいわく、女性マネージャーを含む若いスタッフたちが、自分たちだけビヨットを食べ、コソコソと楽しそうに話していたのだとか。「買う！ 私も食べたかった！」と怒るなるみに、岡村とすっちーは「コソコソ！？」「腹立つやつや！」と笑った。

ついに念願のビヨットを試食したなるみは、そのおいしさに目を見開き、のけぞり、そして「内緒にしやがって……！」と女性マネージャーへの文句がポロリ。岡村とすっちーも、「のけぞるうまさ！」「ちょっと甘酸っぱ～い感じ！」とビヨットに感動し、日本へ持ち帰りたいほど気に入っていた。

なお、なるみ・岡村・すっちーが韓国を旅した『なるみ・岡村の過ぎるTV』の特別版「ソウルっ子がホントは行って欲し過ぎる最強ソウルトリップ！」は、10月12日に放送された。

