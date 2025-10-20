俳優水上恒司（26）が20日、都内で、主演映画「WIND BREAKER／ウィンドブレーカー」（12月5日公開、萩原健太郎監督）キックオフイベントに、萩原監督、木戸大聖（28）綱啓永（26）JUNON（27）と出席した。

同作は講談社の漫画アプリ「マガジンポケット」で21年より連載され、テレビアニメ化や舞台化もされた同名漫画の実写映画。水上は、ケンカだけが取りえの孤独な少年、桜遥を演じる。「自分は野球をやっていて、チームプレーはできるけど、プライベートはすぐにいなくなるタイプだったので、なんか分かるなって」と、桜に共感を覚えていたという。

綱は「確かに孤高だった」。JUNONは「最初、どう話しかければいいのか分からなかった」とし、「元々自分も人見知りだけど、壁があるというか…」と続けた。

2人の発言に水上は「違う！」とし、「みんなずっと携帯ゲームをしていて、こっちの方が壁を感じた」と反論。だが、そのゲームは「WIND BREAKER」のゲーム。2人は「作品のため」と強調した。それでも納得のいかない水上は「そういうところが、大人が扱いずらいんですって！」と冗談まじりに話した。

撮影のオフの間、水上は「立ち回りの時は部屋で死んでいた。あとは部屋でNetflixを見ていた」と“孤高”ぶりを明かした。綱は「だからいなかったんだ」と納得。「JUNONが急に海に行きたいって言うから海に行った。ちょうど夕日が沈むころで」とエピソードを話すと、水上は「ロマンチック！」とほほ笑んだ。

締めるところは締める。だが、自らいじられる立場にも下りる。そんなメリハリを感じさせる“水上流”座長術でキャスト陣とコミュニケーションを図り、まとめていたことを感じさせるキックオフイベントとなった。