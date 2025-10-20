ÅÁ¤¨¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¡Ä¡Ö¤Ô¤å¤¢0.01mm¡×Âè41ÏÃ¡Ö¤¹¤³¤·¡×¤ò¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ç¸ø³«¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
¡ÚÂè41ÏÃ¡Û 10·î19Æü ¸ø³«
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï10·î19Æü¡¢»Ö´ô²Â°á»Ò»á¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤Ô¤å¤¢0.01mm¡×¤ÎÂè41ÏÃ¡Ö¤¹¤³¤·¡×¤ò¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤ÇÌµÎÁ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¤Ê¤·¤¯¤º¤·Åª¤Ë¥»¥Õ¥ì´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÅÚ²°¿·¤ÈÆüÌî¤¢¤³¤Î°ü¤é¤Ê¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£¸½ºß¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ç¤Ï¡¢Âè40ÏÃ¡Ö¤Û¤·¤¤¤â¤Î¡×¤äÂè39ÏÃ¡Ö¤«¤ó¤Ñ¤¤¡×¤Î¤Û¤«¡¢Á´ÏÃ¤¬ÌµÎÁ¤ÈÂÔ¤Æ¤ÐÌµÎÁ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
¡¡²ñ¼Ò°÷¡¦ÅÚ²°¿·¤Ï¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦ÆüÌî¤¢¤³¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢Àª¤¤¤Ç°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤ª¸ß¤¤Áê¼ê¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Ê¤·Êø¤·Åª¤Ë¥»¥Õ¥ì´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æó¿Í¤Î°ü¤é¤Ç½ã¤Ê¥»¥Õ¥ì¥é¥Ö¥³¥á¡ª