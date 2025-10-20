カードダス新シリーズ「スクラッチカードダス」に仮面ライダーが登場! - スペシャルなDXゼッツドライバーが当たる!
バンダイは、カードダスの新シリーズ「スクラッチカードダス」第一弾として、「スクラッチカードダス 仮面ライダーシリーズVol.1」を11月28日より発売する。価格はパックが220円、自販機が200円。
11月28日発売「スクラッチカードダス 仮面ライダーシリーズVol.1(パック)」(パックが220円、自販機が200円)
「スクラッチカードダス」は、パックに1枚入っているスクラッチカードを削って数字が3つ揃うと豪華景品がGETできるカードダスシリーズ。
第1弾「仮面ライダーシリーズVol.1(パック)」では、仮面ライダーシリーズをラインナップ。高レアカードはスクラッチカードダス限定の描き起こしイラストを使用している。パックに1枚入っているスクラッチカードを削って「777」が出ると、「DXゼッツドライバー スペシャルカラーver.」を得られる。
(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 (C)石森プロ・東映
11月28日発売「スクラッチカードダス 仮面ライダーシリーズVol.1(パック)」(パックが220円、自販機が200円)
「スクラッチカードダス」は、パックに1枚入っているスクラッチカードを削って数字が3つ揃うと豪華景品がGETできるカードダスシリーズ。
第1弾「仮面ライダーシリーズVol.1(パック)」では、仮面ライダーシリーズをラインナップ。高レアカードはスクラッチカードダス限定の描き起こしイラストを使用している。パックに1枚入っているスクラッチカードを削って「777」が出ると、「DXゼッツドライバー スペシャルカラーver.」を得られる。
(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 (C)石森プロ・東映