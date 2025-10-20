【10月19日のB1結果】千葉JがB1開幕最多連勝記録タイの7連勝…仙台は劇的勝利で東地区3位をキープ

10月19日、日本各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第4節GAME2の13試合が行われた。

18日に劇的な勝利で無敗をキープした千葉ジェッツは、群馬クレインサンダーズと対戦した。この試合輝きを放ったのは渡邊雄太。序盤から良いシュートタッチを見せ、第1クォーターだけで15得点を挙げチームをけん引した。第2クォーターに入るとナシール・リトルが躍動。瀬川琉久からのロブパスを受けアリウープを決め、ドライブや3ポイントシュートでも得点を重ね44－39とリードして試合を折り返す。後半に入ると渡邊とディー・ジェイ・ホグが3連続で3ポイントをヒットさせリードを広げる。一時、群馬のトレイ・ジョーンズやケリー・ブラックシアー・ジュニアに得点を連取されるも、第4クォーターにはリトルが強烈なプットバックダンクを沈め会場のボルテージを上げ、84－70で千葉Jが勝利し7連勝を飾った。これで、2023－24シーズンの名古屋ダイヤモンドドルフィンズと大阪エヴェッサが持つ、B1開幕最多連勝記録に並んだ。

連勝中の仙台89ERSは三遠ネオフェニックスとの激闘を演じた。序盤から点の取り合いを見せ42－43と1点ビハインドで前半を終了。熾烈な試合展開の中でチームを救ったのはジャレット・カルバー。第3クォーターだけで10得点を挙げ、さらに試合時間残り0分8秒には逆転の3ポイントをヒットさせこの試合40得点をマークした。その後フリースローで1点ビハインドを背負うも、この試合のヒーローは船生誠也。セルジオ・エルダーウィッチからパスを受けレイアップを沈め、86－85で接戦に終止符を打った。

アルバルク東京は、茨城ロボッツを相手に、第4クォーターで追いつかれ延長戦までもつれ込んだ。オーバータイムもシーソーゲームの様相を見せたが、残り時間2分を切ったところで安藤周人とテーブス海が連続で3ポイントをヒットさせリードを奪い、94－84で勝利を収めた。

そのほか、レバンガ北海道は富永啓生が21得点をマークし、ファイティングイーグルス名古屋にリベンジ。京都ハンナリーズは小川麻斗がキャリアハイの26得点を挙げる活躍を見せ越谷アルファーズに勝利し、連敗から脱出した。

10月19日のB1試合結果一覧は以下の通り。

■試合結果



北海道 90－74 FE名古屋



仙台 87－86 三遠



秋田 69－89 琉球



滋賀 72－80 大阪



島根 101－82 横浜BC



広島 91－79 佐賀



越谷 67－73 京都



A千葉 86－84 富山



川崎 73－90 名古屋D



三河 92－96 宇都宮



SR渋谷 69－92 長崎



A東京 94－84 茨城



千葉J 84－70 群馬

【動画】千葉Jが開幕7連勝…vs群馬ハイライト映像