サイバーリンクス<3683.T>が反発している。前週末１７日の取引終了後、ユニバーサルエンターテインメント<6425.T>１００％子会社のイクシーズラボ（東京都江東区）の全株式を１１月２８日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。



イクシーズラボは、独自開発したＡＩ会話プラットフォーム「ＣＡＩＷＡ」をベースとしたチャットボットなどの製品を提供するほか、ＡＩに関する各種技術の応用研究を手掛けており、今回の子会社化はサイバーリングループの官公庁クラウド事業におけるサービスの拡充を図るのが狙い。取得価額は５００万円（ほかにアドバイザリー費用２７００万円を予定）。なお、イクシーズラボは子会社化後、サイバーリン１００％子会社であるシナジーを存続会社とする吸収合併方式により、１２月１日付でシナジーと合併させるとしている。



