ÅìµþÅÔ¤Î¿·ÃÛ½»Âð¤ËÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ëÀßÃÖ¤¬µÁÌ³²½ - Æ³Æþ¤ÎÈñÍÑ¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¡¿¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò²òÀâ
2025Ç¯4·î¤«¤é¡¢ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¿·ÃÛ½»Âð¤Ø¤ÎÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ëÀßÃÖ¤ÎµÁÌ³²½¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Ä¶ÌÌ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢ÀßÃÖ¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤Ë´Ø¤·¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸
ÅìµþÅÔ¤ÇÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ëµÁÌ³²½¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿
ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢Âç¼ê¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤¬¶¡µë¤¹¤ë¿·ÃÛ½»Âð¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ëÀßÃÖ¤ÎµÁÌ³²½¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£»ö¶È¼Ô¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤ÇÇ¯´Ö2ËüÊ¿ÊÆ°Ê¾å¤ÎÌÌÀÑ¤Î¶¡µë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅìµþÅÔÃÎ»ö¤¬¾µÇ§¤·¤¿»ö¶È¼Ô¤Ç¤¹¡£
´ûÂ¸½»Âð¤ÏµÁÌ³²½¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÊª·ï¤¬ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ËÅ¬¤µ¤Ê¤¤·úÊª¤ÏÀßÃÖÉÔÍ×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤»¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏËÌ¸þ¤¤Î·úÊª¤ä¡¢²°º¬ÌÌÀÑ¤¬¾®¤µ¤¤·úÊª¤Ç¤¹¡£
¡ûÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Î1¤Ä¤Ï·ÐºÑÌÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÅµ¤Âå¤Îºï¸º¡¢Í¾¤Ã¤¿ÅÅÎÏ¤ÎÇäÅÅ¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÉºÒÌÌ¤Ç¤âÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢ÃßÅÅÃÓ¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÅÅÎÏ³ÎÊÝ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ÊÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤À¤±¤Ç¤ÏÈ¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅÎÏ¤òÃù¤á¤Æ¤ª¤±¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
²½ÀÐÇ³ÎÁ¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ë¹×¸¥¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ò²°º¬¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÇÇ®¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢²Æ¤Î½ë¤µ¤Î·Ú¸º¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÆ³Æþ¤¹¤ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¡¢Å·¸õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯ÅÅÎÌ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£Æü¼ÍÎÌ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¡¢½½Ê¬¤ÊÈ¯ÅÅ¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤Ï½é´üÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¡¢ÅìµþÅÔ¤Ç¤ÏÊä½õÀ©ÅÙ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÁÌ³²½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¡×¤Ø¤ÎÆ°¤¤È¤Ï
¡û²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤¬¤â¤¿¤é¤¹µ¤¸õÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯
CO2¤ä¥á¥¿¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤Ï¡¢ÃÏµå¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Î¾å¾º¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°Û¾ïµ¤¾Ý¤ÎÉÑÅÙ¤ä·ã¤·¤µ¤ÎÁý²Ã¡¢¿©ÎÁÉÔÂ¡¢·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤ÎÁýÂç¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉé¤Î±Æ¶Á¤È¤Î´ØÏ¢À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÃÏµå¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤Ë¤Ï¡¢µ¤²¹¤Î¾å¾º¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡û¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ï¡¼¥Õ¼Â¸½
µ¤¸õÊÑÆ°¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Ç¤Ï2050Ç¯¤ËCO2ÇÓ½Ð¤ò¼Â¼Á¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤ò50¡óºï¸º¤¹¤ë¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ï¡¼¥Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³¡¦²ÈÄí¡¦±¿Í¢¤Ê¤É¡¢ÉôÌçÊÌ¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌºï¸º¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¿å½à¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½é´üÈñÍÑ¤Ï¤¤¤¯¤é¡© ÀßÃÖ¥³¥¹¥È¤È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È
ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀßÃÖÈñÍÑ¤ä°Ý»ýÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ûÀßÃÖ¥³¥¹¥È
²ÈÄíÍÑ¤È¤·¤Æ°ìÈÌÅª¤Ê3¡Á5kW¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÈñÍÑ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¡§40Ëü±ß¡Á70Ëü±ß
¥Ñ¥ï¡¼¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼¡§15Ëü±ß¡Á25Ëü±ß
²ÍÂæ¡§8Ëü¡Á14Ëü±ß
¹©»öÈñÍÑ¡§25Ëü¡Á32Ëü±ß
¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç»È¤¨¤ëÅÅµ¤¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼¡¢¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤ò²°º¬¤Ê¤É¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²ÍÂæ¤Ê¤É¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¹ç·×¤Ç60Ëü¡Á110Ëü±ß¤ÎÀßÃÖ¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È
ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ÏÀßÃÖ¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤Æ¤ª¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£3¡Á5Ç¯¤´¤È¤ËÄê´üÅÀ¸¡¤¬É¬Í×¤Ç¡¢5kW¤Î¾ì¹ç¤Ï1²ó¤¢¤¿¤ê¤ª¤è¤½4Ëü±ß¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Í¥ë¤Î²¼¤ËÄ»¤¬Áã¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢»×¤ï¤Ì½ÐÈñ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¥Ï¥È¶î½ü¤Î¾ì¹ç¤Ï3Ëü¡Á10Ëü±ßÄøÅÙ¤¬Áê¾ì¤Ç¤¹¡£
ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ëÀßÃÖ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÊä½õ¶âÀ©ÅÙ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ
ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ëÀßÃÖ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤â¸å²¡¤·¤¹¤ëÊä½õ¶â»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÅìµþÅÔ¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ
ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢½»Âð¤Î¿·ÃÛÃÏ¤ä´ûÂ¸½»Âð¤ÎÃÇÇ®²þ½¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÀßÃÖ¤¹¤ëÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÊä½õ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð4kW¤ÎÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ò¿·ÃÛ½»Âð¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÀßÃÖÈñÍÑ98Ëü±ß¤Î¤¦¤Á¡¢ÅÔ¤ÎÊä½õ¤¬40Ëü±ß¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤Ï58Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢ÅÅµ¤Âå¤Îºï¸º¤äÇäÅÅ¼ýÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤Î58Ëü±ß¤Ï6Ç¯ÄøÅÙ¤Ç²ó¼ý¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¹ñ¤Î¡Ö»Ò°é¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó½»Âð»Ù±ç»ö¶È¡×
¹ñ¤Ç¤â¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö»Ò°é¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó½»Âð»Ù±ç»ö¶È¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¿·ÃÛ½»Âð¤ò·ú¤Æ¤ë»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹Ô¤¦À¤ÂÓ¤ÏÊä½õ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢½»ÂðÁ´ÂÎ¤Î¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¸þ¾å¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤À¤±¤Ç¤Î¿½ÀÁ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»ö¶È¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ×·ï¤ò¤è¤¯³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
