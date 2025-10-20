渡部豪太、豊田エリー、松島庄汰、木粼ゆりあ等が体現する熱量と混沌 CCCreation舞台『近松心中物語』KAATで開幕／26日（日）まで
CCCreation舞台『近松心中物語』
CCCreationによる舞台『近松心中物語』が2025年10月18⽇（⼟）にKAAT大スタジオで開幕した。上演は26日（日）まで。
CCCreationはこれまで、堀越涼（あやめ十八番）の脚本・演出による『白蟻』、『沈丁花』、リーディング劇『女中たち』、丸尾丸一郎（劇団鹿殺し）の演出による『桜姫東文章』など、気鋭の演出家と共に様々なテイストの作品を創作してきた。
今回上演されるのは、1979年の初演以来、演劇史にその名を刻み続ける秋元松代の傑作『近松心中物語』。この戯曲を、現代的な衣装・美術と古典的な演技様式を融合させた新たな舞台として上演する。
演出を手がけるのは古典芸能の構造や様式に着想を得て独自の創作美学を築く堀越涼（あやめ十八番）。
音楽監督は吉田能（あやめ十八番）。全編を生演奏と生音のみで構成し、観客の感覚に深く訴えかける。さらに振付には、THE CONVOY SHOW メンバーとしても知られる舘形比呂一が参加。身体表現に独自のリズムと質感を加え、空間により豊かな陰影を与える。
忠兵衛と梅川を演じるのは渡部豪太と豊田エリー、与兵衛とお亀は松島庄汰と木粼ゆりあが演じるほか、母・お今は霧矢大夢、八右衛門は植本純米が演じる。
さらに、令和の今を生きる熱量と混沌を個性豊かな21名の俳優が体現する。
本作が10月18日（土）にKAAT大スタジオで開幕した。
STORY
たった⼀度のまなざしが、ふたりを深みに引きずり込む。
引き返せない恋-----それでも、その⽬を逸らせない。
飛脚問屋の養子・忠兵衛と遊女・梅川。傘屋の婿養子・与兵衛とその妻・お亀。
身分や金に縛られながらも、愛を手放せないふた組の男女。
小さな選択が積み重なり、やがて逃れられない運命へと転がり出す。
格差、欲、すれ違う心------逃げ場のない現実の中、それぞれの終着点へ向かってゆく。
https://www.cccreation.co.jp/stage/chikamatsushinjyu/
（文：エントレ編集部）
CCCreation Presents
舞台『近松心中物語』
【作】秋元松代
【演出】堀越涼（あやめ十八番）
【音楽監督】吉田能（あやめ十八番）
【出演】
渡部豪太 豊田エリー
松島庄汰 木粼ゆりあ
植本純米
霧矢大夢
猪俣三四郎 川田希 井上一馬 三遊亭遊かり 小林あや
田上真里奈 中村元紀 小田伸泰 秋山遊楽 前田隆成
加藤広祐 木村聡太 悦永舞 守屋えみ 中島多羅
竹内麻利菜 牧田優希 雛田みかん 白井もえ コータロー 小川さくら
【演奏】吉田能 福岡丈明 ほか
2025年10月18日（土）～26日（日）
KAAT神奈川芸術劇場〈大スタジオ〉
https://www.cccreation.co.jp/stage/chikamatsushinjyu/