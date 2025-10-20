崖っぷちから残り1勝…GAORA SPORTS、今夜ファイターズ勝利なら優勝特番生放送
GAORA SPORTSでは、きょう20日のプロ野球パ・リーグのクライマックスステージ ファイナルステージ第6戦で北海道日本ハムファイターズが勝利した場合、同日23時から優勝特別番組を生放送する。
『エーグイッ! メチャスゴイ! ファイターズCS優勝祝勝会SP』
新庄剛志監督4年目の今季、 充実感の増した戦力でファンを大いに沸かせ、シーズン終盤まで福岡ソフトバンクホークスと優勝争いを演じたファイターズ。15日から始まったクライマックスシリーズ ファイナルステージではホークスに2連敗し、負けたら終わりの崖っぷちに立たされていたが、その後3連勝し、日本シリーズ進出へあと1勝で並んだ。
第6戦で、ファイターズがホークスに勝利してクライマックスシリーズ優勝を決めた場合、GAORA SPORTSでは当初の予定を変更し、特別番組『エーグイッ! メチャスゴイ! ファイターズCS優勝祝勝会SP』を生放送。GAORA SPORTS中継の解説でおなじみのファイターズOB・今成亮太、実況アナウンサー・土井悠平、ファイターズOB・新垣勇人が出演予定で、当日の優勝決定試合の振り返りのほか、試合後の優勝会見、歓喜の「シャンパンファイト」の様子を福岡から生中継する。
